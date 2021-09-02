Смольный не успел к 1 сентября привить 60% петербуржцев. Что это значит и чем может обернуться

Прививочную кампанию в Санкт-Петербурге еще рано объявлять проваленной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге не успели привить от коронавируса 60 % взрослого населения к 1 сентября. Сейчас полный цикл вакцинации, согласно статистике Смольного, прошел 1 451 951 человек, в то время как требуется более 2 000 000. Чего нам теперь ждать – рассказывает «Комсомольская правда».

Вакцинация – мы писали об этом десятки раз – это прежде всего коллективный иммунитет. А коллективный иммунитет, по словам ученых, врачей и даже чиновников до губернатора включительно – единственный способ остановить эпидемию COVID-19. Так что же получается – иммунитета нет, здравствуй, новая волна?

На сегодняшний день в Петербурге привито менее 60 % взрослого населения. Но реальный уровень коллективного иммунитета существенно выше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На самом деле нет, - констатирует врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Оксана Станевич. – Во-первых, забудьте хотя бы на время словосочетание «четвертая волна». Если судить по динамике смертности, у нас еще не закончилась третья. Так что ждать можно лишь нового подъема – вопрос лишь в том, насколько он будет интенсивным.

Во-вторых, объясняет Оксана Станевич, не стоит путать объемы вакцинации и уровень коллективного иммунитета.

- По состоянию на май 2021 года у нас антитела имело порядка 55 % взрослого населения Санкт-Петербурга, - отмечает специалист. – Это только те, кто переболел. Если добавить сюда тех, кто привился - пусть даже их будет на третье меньше, потому что часть прививочных сертификатов куплена – получится никак не меньше 70 %. Это и есть реальный – или, по крайней мере, приближенный к реальному – уровень коллективного иммунитета в Петербурга на сегодняшний день.

Другое дело, что и этого мало. SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19 – оказался настолько изменчивым и активным, что и оставшихся 30 % населения ему вполне хватает, чтобы развиваться и давать новые штаммы.

- Сейчас ученые заявляют, что необходимо не меньше 90-95 %, - констатирует Оксана Станевич. – Только в этом случае эпидемия действительно пойдет на спад, притормозится формирование новых вариантов, и упадет смертность. Но сам вирус при этом никуда не исчезнет – то, что он с нами надолго, если не навсегда, стало понятно еще осенью прошлого года. Просто COVID-19 превратится в достаточно легкое сезонное заболевание.

До полной победы над коронавирусом в Санкт-Петербурге еще далеко: чтобы эпидемия пошла на спад, иммунитет должны иметь не менее 90 % горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО:

В комитете по здравоохранению рассказали, что не понимают, откуда взялся растиражированный посыл «2 000 000 вакцинированных к 1 сентября».

- Для Санкт-Петербурга министерством здравоохранения определен один показатель – 2 600 000 вакцинированных, - констатировали в пресс-службе ведомства. – Срок – не определен. Почему вдруг заговорили про 1 сентября – неизвестно.

Отметим, что срок получения коллективного иммунитета на самом деле постоянно менялся. В том числе речь шла и про начало осени, когда город обычно накрывает локальная эпидемия гриппа. Однако еще в июле заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана отмечал, что скорее всего, этого сделать не удастся - в том числе потому, что у петербуржцев, вакцинировавшихся зимой, антитела постепенно сходят на нет.

Также в комитете отметили, что сейчас темпы вакцинации в Северной столице оцениваются как «уверенные и хорошие» - через прививочные пункты проходит 20 000 человек в день. Что касается «резких падений», то они, объясняют в пресс-службе, носят временный характер: темпы вакцинации всегда падают в выходные, а наибольших показателей достигают в пятницу.