В Петербурге не успели привить 60% населения от коронавируса до сезона ОРВИ

60% петербуржцев может быть привито к новому году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рубеж в 60% привитых от коронавируса горожан, поставленный Смольным в качестве плана к осени, выполнить не получилось. По официальным данным, полный цикл вакцинации прошли 1,44 миллиона человек, когда 60-процентный порог составляет 2,67 миллиона. Именно он должен был сформировать коллективный иммунитет перед наступлением осеннего сезона простудных заболеваний.

- В Петербурге к 1 сентября не удалось сформировать коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции, для чего, согласно требованиям Роспотребнадзора, нужно было привить не меньше 60% взрослого населения. При этом впереди сезон гриппа и ОРВИ, - пишет «Мойка 78».

Если нынешние темпы сохранятся, то порог в 60% привитых от коронавируса будет достигнут в декабре-январе. При этом в Смольном отмечают, что вакцины в городе достаточно, только за прошлые две недели пришли пять крупных партий «Спутника V» и «Спутника Лайт».

В Петербурге открыты более 160 прививочных пунктов. Власти города призывают не терять темпов вакцинации и сделать прививку.

Отметим, что параллельно с прививочной кампанией от ковида, идет и вакцинация горожан от гриппа.