Погода на выходные 4 и 5 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге: Холод и первые заморозки в области

Погода на выходные 4 и 5 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Как и обещали синоптики, осень в Санкт-Петербурге началась с резкого похолодания. Уже 1 сентября температура в городе опустилась до +15 градусов и даже пошел град. Увы, дальше только холоднее. Рассказываем, какой будет погода на выходные 4 и 5 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Об этом "КП-Петербург" рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

- Надеюсь, что жители Петербурга поменяли футболки на ветровки, кофты и плащи, поскольку метеорологическая осень уже вступила в права и диктует условия. В предстоящие выходные первое осеннее похолодание продолжится, - отметил синоптик.

Погода, как пояснил Старков, ожидается холодной. Днем в субботу и воскресение максимум до плюс 11-13 градусов, ночью около 6-8 градусов тепла. А по области, и вовсе, возможны уже первые заморозки.

На протяжении всех выходных погода останется неустойчивой, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Ветер останется северным, северо-западным умеренным с порывами до 10-13 метров в секунду.

А об "бабьем лете" говорить пока что не приходится, вероятно, даже до конца самого месяца.

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