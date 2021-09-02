В Петербурге подарят 300 000 рублей на развитие стартап-бизнеса

Всего предполагается трое победителей.

Конкурс «Бизнес Ангел» организован при поддержке профильных комитетов Санкт-Петербурга и знаковых вузов, направлен на популяризацию культуры технологического предпринимательства и общее развитие инновационной экосистемы. Также в приоритете конкурса стоит развитие коммуникационной среды инновационных предпринимателей, в рамках конкурса будет обеспечен нетворкинг участников и наставников.

Организатором конкурса выступает Ангелина Егорова – предприниматель, инвестор, девелопер, ресторатор, учредитель нескольких компаний, в том числе Фонда развития детского тенниса.

В конкурсе примут участие наставники и жюри: лучшие эксперты рынка, известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, представители вузов и правительства Санкт-Петербурга.

Первыми наставниками выступили:

- Николай Горелый - основатель GeekPicnic, фандрайзер, партнер Мета-университета;

- Виталий Антощенко - Федеральный спикер, эксперт в сфере сервиса, клиентоориентированности, лидерства и позитивного управления! Автор бестселлеров «Ух ты! Сервис!», «Разгневанный клиент, я люблю тебя!», «Зловредные советы» - занимательной книге о советах для бизнеса в стихах и «59 принципов сильного человек», «Секрет Власти. Принципы позитивного управления».

Мы начали прием заявок от студентов, молодых стартаперов, чтобы определить победителя, кто получит призовой фонд на развитие своего бизнеса.

Всего предполагается трое победителей, они поделят между собой призовой фонд в 300 000 рублей.

Конкурс проходит в несколько этапов:

С сентября по октябрь – прием заявок.

Октябрь – offline мероприятие – знакомство с наставниками и определение списка проектов, вошедших в шорт-лист.

Октябрь - доработка проектов участников шорт-листа с наставниками

Ноябрь - offline мероприятие – определение победителей

Заявки принимаем на почту businessangel.spb@gmail.com или в директ аккаунта в Инстаграм @businessangel.spb

Уже совсем скоро мы огласим финальный список наших наставников!

Также приглашаем СМИ оказать информационную поддержку конкурсу инновационных проектов и стартапов – «Бизнес Ангел» в Санкт-Петербурге и стать партнером мероприятия.