Эксперт составил график загрузки дорог в Петербурге. Теперь мы знаем, когда закончатся аномальные пробки

По вечерам и по утрам пробки в Петербурге достигают 8-9 баллов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жесточайшие пробки, сковывающие Северную столицу по утрам и вечерам в последние два дня – явление временное. Уже совсем скоро дорожное движение наладится, а в центре и на окраинах станет посвободнее. Об этом в четверг, 2 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербург» (92,0 FM) рассказал независимый эксперт в области транспорта Дмитрий Попов.

ЗСД большой популярностью при этом не пользуется - люди предпочитают постоять в пробке, чем платить за проезд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Согласно многолетним наблюдениям – и моим лично и моих коллег из Центра управления дорожным движением – самым напряженным периодом являются три-пять дней до 1 сентября и три-пять дней после, - констатировал эксперт. – Если посмотреть на графики загрузки дорог, то в это время там образуется такой своего рода бугор.

Причины жестких пробок, объяснил Дмитрий Попов, просты. До 1 сентября родители школьников в панике мечутся по городу, закрывая отложенные «на потом» дела – покупают своим чадам форму, письменные принадлежности, учебники и так далее. А после 1 сентября город еще какое-то время пребывает в хаосе из-за того, что люди (особенно те, у кого дети-первоклашки) еще не успели выстроить и обкатать маршруты к школам и не определились, как им все-таки удобнее до этих самых школ добираться, на машине или на общественном транспорте.

По словам экспертов, пробки в Петербурге должны стать меньше к 7-9 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если эти наблюдения верны – а они верны – получается, что уже где-то к 7-9 сентября можно ожидать спада активности, и на дорогах станет посвободнее, - успокоил жителей и гостей Петербурга эксперт. – Я думаю, где-то на 30 % упадет трафик – не сказать, чтобы это очень много, но явно лучше, чем ничего.

Напомним: утром в четверг, 2 сентября, на КАДе собралась гигантская пробка. Вереница автомобилей протянулась на десять километров между Мурманским шоссе и Софийской улицей.