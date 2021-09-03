Макет новой арены петербургского СКА впервые показали на Восточном экономическом форуме

Объемный макет арены СКА показали на форуме во Владивостоке. Фото: ООО"СКА-Арена"

Макет новой ледовой арены петербургского СКА был представлен 3 сентября на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Внешний вид арены определился еще летом, когда был выбран победитель архитектурного конкурса на облик фасада, но в виде объемного макета здание с прилегающей территорией показали впервые.

- Генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин представил проект строящегося ледового дворца в Петербурге на Форуме во Владивостоке. В рамках сессии посвященной сотрудничеству России и Китая на базе Российско-китайского Делового Совета руководитель компании рассказал об арене, ее параметрах и сроках ввода, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ООО «СКА Арена».

Построят ледовый дворец к весне 2023 года. Фото: ООО "СКА-Арена".

Проект представили на сессии, так как китайский производитель электроники Huawei Technologies может стать партнером по обеспечению комплексных решений в области видеонаблюдения и безопасности на арене.

Территорию вокруг арены благоустроят. Фото: ООО "СКА-Арена".

Напомним, что Новая ледовая арена появится на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе Петербурга к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Здесь же позднее будет играть хоккейный клуб СКА. Вместимость арены, где смогут проводиться также шоу и концерты составит то 21 до 23 тысяч зрителей.

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