Стало известно, как будет выглядеть СКА Арена: определен победитель международного конкурса архитекторов

В конкурсе победил проект австрийских архитекторов. Фото: ООО "СКА Арена"

ООО «СКА Арена» определилось с тем, как будет выглядеть будущий ледовый дворец хоккейного клуба СКА, который построят на проспекте Юрия Гагарина, на месте снесенного СКК «Петербургский». Это стало известно после того, как был назван победитель международного архитектурного конкурса. Им стало австрийское бюро.

- В международном архитектурном конкурсе на фасадные решения для новой ледовой арены в Петербурге победили австрийские архитекторы бюро CoopHimmelb(l)au, - сообщает пресс-служба «СКА Арены». - Первоначально планировалось подвести итоги конкурса в феврале-марте, но экспертной группе понадобилось на проработку и анализ базовых технических решений каждого проекта больше времени.

Вид нового фасада сбоку. Фото: ООО "СКА Арена".

Таким образом, новая арена для СКА будет узнаваемой с высоты - красная звезда на синем фоне - отличительная особенность кровли сооружения. Вместе с внешним видом разработана и концепция развития прилегающей территории. Впрочем, она была определена заранее, измениться могли только архитектурные решения.ООО «СКА Арена» определилось с тем, как будет выглядеть будущий ледовый дворец хоккейного клуба СКА, который построят на проспекте Юрия Гагарина, на месте снесенного СКК «Петербургский». Это стало известно после того, как был назван победитель международного архитектурного конкурса. Им стало австрийское бюро.

- В международном архитектурном конкурсе на фасадные решения для новой ледовой арены в Петербурге победили австрийские архитекторы бюро CoopHimmelb(l)au, - сообщает пресс-служба «СКА Арены». - Первоначально планировалось подвести итоги конкурса в феврале-марте, но экспертной группе понадобилось на проработку и анализ базовых технических решений каждого проекта больше времени.

В основу идеи архитекторов австрийского бюро CoopHimmelblau (на заглавном фото) легли образы башни Владимира Татлина, плакатов Эль Лисицкого , а также динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Внутреннее убранство арены было определено заранее. Фото: ООО "СКА Арена".

Таким образом, новая арена для СКА будет узнаваемой с высоты - красная звезда на синем фоне - отличительная особенность кровли сооружения. Вместе с внешним видом разработана и концепция развития прилегающей территории. Впрочем, она была определена заранее, измениться могли только архитектурные решения - здесь не будет никакого жилья, а появится общественное пространство, в которой создадут фестивальную зону, различные спортивные площадки, велосипедные и роликовые дорожки, скейтпарк, теннисные корты, ледовый каток и футбольное поле.

Рядом с ареной появится общественное пространство с парком и спортплощадками. Фото: ООО "СКА Арена"

Напомним, что внутреннее убранство ледовой арены было определено заранее, а нынешний конкурс предполагал только создание проекта внешнего фасада. Всего в конкурсе участвовали четыре архитектурных бюро из России, Австрии, Финляндии и США. Плюс пятый, «базовый» вариант, разработанный изначально. В итоге часа весов качнулась в пользу австрийских архитекторов.

Построить арену должны менее, чем за два года - она должна быть сдана к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в России весной 2023 года.

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