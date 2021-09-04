Еще два петербургских спортсмена завоевали медали Паралимпиады в Токио

Артем Калашян стал дважды бронзовым призером Паралимпиады. Фото: vk.com/russianparalymp

Петербургские спортсмены принесли еще две награды Паралимпийских игр в Токио в копилку сборной России, точнее Российского паралимпийского комитета, под флагом которого выступает наша команда. 4 сентября бронзовые награды получили Артем Калашян и Дарья Адонина.

- Артем Калашян завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в беге на 200 метров в классе T35! - сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Отметим, что это не первая награда атлета. 31 августа он также стал третьим, но на дистанции в 100 метров. Тот забег был триумфальным для россиян - «золото» с мировым рекордом в 11,39 секунды завоевал Дмитрий Сафронов. Потом, на награждении возникла неловкая ситуация, когда ставший вторым украинец Игорь Цветков отказался делать общую фотографию на подиуме с россиянами.

Но позднее они поговорили с Артемом, Цветков объяснил свой поступок тем, что на Украине его могли затравить, как уже было ранее с другими спортсменами на Олимпиаде в Токио.

- Сказал, что ему на Украине плохо будет, это все политика. Мы пожали руки. Вообще до награждения мы с ним нормально общались, а в деревне он не может этого делать. Фотографироваться нельзя, разговаривать тоже, - рассказал «КП-Петербург» Артем Калашян.

19-летняя Дарья Алдонина - одна из самых молодых участниц соревнований. Фото: СОЦСЕТИ

Что касается второй медали 4 сентября, то ее в парном разряде по бочче (игра на точность, с мячом, близкая к боулингу) завоевала петербурженка Дарья Адонина.

- Первая Паралимпийская медаль в бочча! Дарья Адонина, Сергей Сафин, Иван Фролов завоевали бронзовую награду Паралимпийских игр в парах в классе BC4! - сообщается на страничке ПКР ВКонтакте.

Напомним, что Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. Призеры и участники, представляющие Петербург, кроме выплат от Министерства спорта России, получат денежные премии и от правительства города на Неве.

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