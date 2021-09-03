Петербургские олимпийцы и паралимпийцы получат от города по 5 миллионов рублей за «золото»

Петербургские спортсмены получат денежные премии от города. Фото: vk.com/a.shantyr

Участники и призеры Олимпийских, а также Паралимпийских игр, представлявшие Петербург, получат дополнительные денежные выплаты от города. О размере премиальных в эфире одного из телеканалов рассказал губернатор Александр Беглов.

- Еще раз хочу поздравить наших атлетов. Сказать им спасибо от всего города. Они достойно защитили спортивную честь Петербурга. Премии городского правительства составят: за золотую медаль – 5 миллионов рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,5 миллиона рублей, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Деньги предусмотрены также за 4-6 места - 600, 400 и 300 тысяч рублей соответственно. За участие в соревнованиях выплатят 50 тысяч рублей.

Точно такие же премиальные получат и паралимпийцы.

Кроме денег от города есть и федеральные выплаты от Министерства спорта. За «золото» дадут 4 миллиона рублей, «серебро» оценено в 2,5, а «бронза» в 1,7 миллиона. Кроме того призерам по традиции дарят дорогие иномарки.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио петербуржцы завоевали 9 медалей - 1 золотую, 5 серебряных, 3 бронзовых. Итоги паралимпиады, которая завершится 5 сентября, пока не подведены.