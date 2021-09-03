«Первой учительницей» для первоклассников в Петербурге в 2021 году станет Татьяна Навка

Роль учительницы, которая помогает Соне и Леве разгадывать загадки Петербурга, исполняет Татьяна Навка. Фото: Алексей Благодарящев

В этом году в Петербурге традиционный праздник ко Дню знаний пройдет в необычном формате. Первоклассники увидят веселый и познавательный фильм-квест «Первоклассные приключения Сони и Левы в Санкт-Петербурге». Образовательная программа создана Детским ледовым театром при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Это веселое путешествие двух любознательных ребят по знаковым местам Северной столицы, документальный «взгляд изнутри» на самые известные достопримечательности города. Роль учительницы, которая помогает Соне и Леве разгадывать загадки Петербурга, исполняет Татьяна Навка.

Масштабный праздник в подарок детям от правительства Санкт-Петербурга проводится ежегодно более 10 лет, в этом году первоклассники отправятся не в Ледовый дворец, а в видео-путешествие по городу вместе с ведущими Софией Касинс, Ярославом Ефременко и Татьяной Навкой.

Сколько зайцев на Заячьем острове, какая сила поднимает Дворцовый мост, каков настоящий цвет Эрмитажа, как шутил Петр Первый - на эти и другие вопросы ребята ответят вместе с героями «Первоклассных приключений».

- Моя дочь в этом году тоже идет в первый класс, поэтому проект «Приключения Сони и Левы» вызвал у меня особенные чувства! - признается Татьяна, - И хотя программа совершенно не связана с фигурным катанием, она имеет самое прямое отношение к детям и образованию, что для меня очень важно, и к тому же посвящен Санкт-Петербургу, одному из красивейших городов России и всего мира.

Съемки фильма проходили в июне-июле в виртуальной студии и на улицах города, внутри Дворцового моста, в Ленинградском зоопарке, в Петергофе. Для Детского ледового театра это уже не первый опыт работы в киноформате. Команда театра в 2020 году подготовила для всех младших школьников города яркий новогодний телевизионный спектакль – ледовый киноспектакль «Снежная королева» с Еленой Бережной.

В новом проекте ко Дню знаний роль ведущей исполнит Татьяна Навка. Юных путешественников сыграли двенадцатилетняя солистка Ледового театра София Касинс и четырнадцатилетний актер Ярослав Ефременко, который уже успел принять участие в десятке отечественных фильмов и сериалов, а также озвучил роль Дим Димыча в мультсериале «Фиксики».. Режиссером-постановщиком выступил режиссер детских передач Антон Михалев, известный множеством работ для каналов «Карусель», «Дисней», Nickolodeon и других.

- В процессе съемок ни одной достопримечательности не пострадало, - рассказывает режиссер, – Хотя кое-где нам пришлось навести свои порядки! Например, перед аркой Главного Штаба в день съемок шел ремонт, и мы вынуждены были своими руками разобрать часть ограждений и унести стройматериалы, чтобы снять там сцену, а потом вернуть все на свои места. А в Петропавловской крепости на Заячьем острове некоторые зайцы «забрались» уж очень далеко в угол, и нам для съемок надо было перенести их на другое место…

В субботу, 4 сентября, в 8:30 «Первоклассные приключения Сони и Левы в Санкт-Петербурге» покажет канал «Санкт-Петербург», также трансляция будет доступна в социальных сетях. Проект будет интересен не только младшим школьникам, но и взрослым. Вместе с Соней и Левой зрители увидят то, что невозможно увидеть ни на одной экскурсии и смогут взглянуть на город с необычного ракурса – глазами любопытного ребенка.

Возрастная аудитория: 0 +