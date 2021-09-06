Опубликована деловая программа форума Baltic Weekend 2021

Центральными событиями форума станут пленарное заседание и панельные дискуссии.

9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербургепройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend.Эксперты обсудят трансформацию коммуникационного рынка, антикризисные коммуникации, социальные инициативы бизнеса, как не потерять смыслы в погоне за трафиком, устойчивое развитие бизнеса, внутрикорпоративную культуру и построение внутренних коммуникаций, профессиональную этику пиарщика, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.

Центральными событиями форума станут пленарное заседание и панельные дискуссии, в которых примут участие: генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, директор по коммуникациям «Аэрофлота» Михаил Демин, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский, креативный директор и совладелец агентства «Восход» Андрей Губайдуллин, председатель правления и основатель консалтингового агентства «ЕМ» Том Блэквелл, генеральный директор РБК Николай Молибог, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе Руслан Ноздряков, партнер-эксперт и директор Boston Consulting Group в России Константин Полунин, директор по развитию сервиса идентификации в экосистеме Х5 Retail Group Евгений Галимский, генеральный директор Silk Road Samarkand Артем Егикян и другие эксперты отрасли.

Со всей программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.

В рамках вечерней программы состоится торжественная церемония награждения

лауреатов международной премии по коммуникациям PROBA Awards 2021. Основная задача конкурса - развитие сферы профессиональных коммуникаций и поиск лучших среди специалистов и проектов в отрасли.

Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области PublicRelations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте.