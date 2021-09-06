Отопительный сезон 2021/2022 в Ленинградской области: Когда включат батареи в домах и соцучреждениях

Отопительный сезон 2021/2022 в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Жаркое лето резко сменилось холодной осенью, поэтому в домах жителей Ленобласти находиться без теплых кофт и носков оказалось сложно. Но скоро все изменится. Отопительный сезон 2021/2022 в Ленинградской области начнется раньше нормативного срока. Об этом рассказали в правительстве. Рассказываем, когда дома станет тепло.

Отопительный сезон 2021/2022 в Ленинградской области области начнется с 13 сентября. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. По нормативу, тепло в батареи начинают подавать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет ниже 8 градусов. Однако в правительстве региона решили, что не будут ждать похолодания.

- По распоряжению губернатора Александра Дрозденко мы начнем отопительный сезон раньше, не дожидаясь холодов. Сделаем так, чтобы людям не пришлось мерзнуть ни дома, ни в социальных объектах, - пояснил Сергей Харлашкин.

В ближайшие дни комитет по топливно-энергетическому комплексу направит во все муниципальные образования рекомендации по началу отопительного сезона уже на следующей неделе, с 13 сентября.

Добавим, что отопительный сезон начинается с периодического протапливания. Это значит, что тепло будут подавать в холодную погоду и отключать при потеплении, чтобы не было жарко. Первым делом батареи потеплеют в социальных объектах — детских садах, школах, больницах. После этого отопление подадут в жилые дома.

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