Отопительный сезон 2021/2022 в Санкт-Петербурге: Когда включат батареи в квартирах горожан

Когда включат отопление в 2021 году в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Жаркое лето в Северной столице сменилось холодной осенью. За окном дожди, а батареи в домах пока ледяные, из-за чего горожанам приходится мерзнуть в своих квартирах. Рассказываем, когда начнется отопительный сезон 2021/2022 в Санкт-Петербурге и когда включат батареи в квартирах горожан.

КОГДА ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ

Петербург уже на 100% готов к началу отопительного сезона, о чем заявили в Смольном. Однако пускать горячую воду по трубам в дома энергетики пока не торопятся. Губернатор Александр Беглов заявил, что отопительный сезон 2021/2022 в Санкт-Петербурге начнется, как и в прошлом году, в середине сентября. Пока что точной даты, когда включат отопление, правительство города не называет.

Добавим, что в 2020 году периодическое протапливание началось 17 сентября, а полностью включили отопление в середине октября.

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Традиционно отопительный сезон в Санкт-Петербурге начинается, когда среднесуточная температура на улице не выше плюс 8 градусов в течение пяти дней. Тогда, в первую очередь, начинают отапливать социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы, а после, по решению управляющих компаний, "включают" батареи в жилых домах.

Температура воздуха в Петербурге начала понижаться с августа. Уже в начале сентября днем в городе около 9-11 градусов тепла, ночью около 6-8 градусов, порой лишь до плюс 4 градусов. Поэтому, начало отопительного сезона в Петербурга уже на носу.

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