Эрмитаж разрешил солисту Rammstein Тиллю Линдеманну использовать изображения интерьеров музея в формате NFT

Эрмитаж нашел компромисс с Тиллем Линдеманном, продающим изображения музея / Фото: клип на песню "Любимый город" с YouTube-канала "Till Lindemann"

Эрмитаж урегулировал конфликт с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном из-за NFT-токенов и разрешил музыканту их использовать. В августа 2021 года Линдеманн начал продавать свои фотографии и видео, где он стоит на фоне интерьеров музея Санкт-Петербурга. Для этого музыкант и его представители создали специальную валюту, NFT-токены, и выгрузили "монеты" на маркетплейс. Однако в Эрмитаже это раскритиковали, заявив, что не давали разрешение на использование изображений музея.

- По итогу переговоров Государственного Эрмитажа с платформой "Twelve X Twelve", на которой продаются изображения музыканта, стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон. Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта "NFtill" на маркетплейсе "Twelve X Twelve", - рассказали в пресс-службе музея.

"Экспонаты" стоят от 199 до 100 тысяч евро. Фото: nft-frame-art.com

Также в Эрмитаже отметили, что музыканту стоит помнить о принципе добросовестности, который стоит соблюдать.

Отметим, что самый дешевый "музейный" токен Линдеманна стоит 199 евро, а самый дорогой – 100 тысяч.

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