«Золотой Трезини» не ждет: остался месяц до окончания приема заявок

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» основан в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Ровно месяц остается у потенциальных участников архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», чтобы подать свои проекты. Сделать это можно онлайн на сайте. К участию приглашаются номинанты из всех стран мира. В более чем 20 номинациях конкурса принимаются проекты от девелоперов и проектировщиков, архитекторов и реставраторов, дизайнеров и декораторов, театральных художников, а также студентов архитектурных вузов и кафедр. Участие в конкурсе, который в этом году проходит в четвертый раз, было и остается бесплатным для всех категорий номинантов.

Несмотря на то, что прием заявок еще идет, география конкурса в этом году уже стала более широкой, чем в 2020-м. В прошлом году на конкурс были приняты проекты, реализованные или предназначенные к реализации в 59 странах и административных регионах. В 2021 году в этом списке уже 76 стран, среди которых Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Корея, Куба, Латвия, Ливан, Мексика, Непал, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, ЮАР и Япония.

Оценка проектов членами жюри также пройдет в режиме онлайн с участием широкого международного круга экспертов: в жюри конкурса в этом году вошли представители 32 стран, в том числе такие звезды архитектуры как Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура, Тойо Ито и Рикардо Бофилл.

Параллельно на официальном сайте конкурса уже идет пользовательское голосование, которое определит лауреата «приза зрительских симпатий» Premio del Pubblico. Принять участие в нем может любой посетитель сайта goldtrezzini.ru, зарегистрированный в Facebook.

15 ноября 2021 года, после завершения процедуры голосования, подсчета голосов и аудита результатов, состоится торжественное награждение победителей и призеров конкурса. Впервые церемония награждения пройдет на новой для «Золотого Трезини» и знаковой для всего Санкт-Петербурга площадке – на сцене Михайловского театра.

Лучшие проекты участников «Золотого Трезини-2021» пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и будут представлены на выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» основан в Санкт-Петербурге в 2018 году и назван в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора города, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Девиз конкурса — «Архитектура как искусство». «Золотой Трезини» проводится с целью музеефикация наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Почетный председатель Международного совета конкурса — президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На фото – проекты-номинанты «Золотого Трезини-2021».