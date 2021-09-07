Сэр Норман Фостер и Елена Очоа Фостер поддержали конкурс «Золотой Трезини»

Норман Фостера. Фото: Foster and Partners

В Международный совет конкурса «Золотой Трезини» вошли исполнительный председатель Foster and Partners, президент Фонда Нормана Фостера, барон, член Ордена Заслуг Норман Фостер и основатель и генеральный директор Ivorypress, вице-президент Фонда Нормана Фостера, баронесса Елена Очоа Фостер.

- Получить поддержку Нормана Фостера и Елены Очоа Фостер – большая удача для «Золотого Трезини», – говорит председатель оргкомитета конкурса Павел Черняков. – Сегодня в архитектуре немало имен, которые можно по праву назвать звездными, но имя сэра Нормана Фостера среди них занимает особое место. Пожалуй, именно он в свое время стал эталоном современного архитектора-новатора, меняющего образ города – будь то Лондон, Берлин или Гонконг. Это ролевая модель, которая вдохновляет молодых архитекторов по всему миру. Вместе с Норманом Фостером мы пригласили в совет конкурса его супругу Елену Очоа Фостер – арт-куратора и основателя известного издательства Ivorypress, которое специализируется на таком жанре как книга художника и ведет активную просветительскую работу. Архитектура и искусство образуют синергию в союзе Фостеров – так же, как они сосуществуют в девизе «Золотого Трезини» – «Архитектура как искусство».

Норман Роберт Фостер после окончания Школы архитектуры и градостроительства Манчестерского университета в 1961 году получил стипендию Генри в Йельском университете, где учился в колледже Джонатана Эдвардса и получил степень магистра архитектуры. В 1967 году основал компанию Foster Associates, позже переименованную в Foster and Partners, где продолжает работать в качестве исполнительного председателя. Фостер – 21-й лауреат Притцкеровской премии в области архитектуры (1999 год) и Императорской премии Японии (2002 год). В 2009 году он стал 29-м лауреатом престижной премии принца Астурийского в области искусств и был награжден Рыцарским командорским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». В 1997 году включен королевой Соединенного Королевства в число членов Ордена Заслуг, в 1999 году – удостоен звания пэра с присвоением титула лорда Фостера из Темз-Бэнк.

Елена Очоа Фостер. Фото: Foster and Partners

Елена Очоа Фостер – издатель и куратор. 1996 основала издательство Ivorypress в 1996 году, в котором сегодня занимает пост генерального директора. Поддерживает множество музеев и фондов, сотрудничает с несколькими международными школами современного искусства и фотографии. Елена Очоа Фостер была председателем Международного совета галерей Тейт и попечителем Фонда Тейт, а также Фонда Исаму Ногучи. В настоящее время она является председателем Совета галерей «Серпентайн» в Лондоне. Елена Очоа Фостер почти два десятилетия занимала должность штатного профессора Мадридского университета Комплутенсе. Проводила научные исследования в ряде университетов США и Европы, была стипендиатом Фулбрайта.

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» основан в 2018 году и назван в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734). Конкурс решает задачу музеефикации наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.

Почетный председатель международного совета «Золотого Трезини» – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Конкурс поддерживают директора Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, музеев-заповедников «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село», руководители ведущих музеев США, Италии, Германии, Австрии, Нидерландов, Швеции, Финляндии и Франции.

Победители конкурса «Золотой Трезини-2021» будут награждены в ноябре 2021 года на сцене Михайловского театра. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Прием заявок на IV Международный конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте до 1 октября 2021 года. География номинантов не ограничена. Участие в конкурсе бесплатное. На позолоченные статуэтки Доменико Трезини уже претендуют более 400 проектов из 76 стран.