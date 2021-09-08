«Что вас беспокоит?»: какие запросы к врачам телемедицины оказались самыми популярными этим летом в Санкт-Петербурге

Онлайн медицина становится все популярнее. Фото: freepik.com.

Онлайн медицина становится все популярнее. И так как есть большое количество обращений, можно делать некие выводы – зачем к ней прибегают люди. Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье проанализировал обращения к врачам телемедицины и поделилсданными.

Самый популярный повод для онлайн-консультации – аллергия (7,8%). Ненамного меньше – 7,2% – занимали вопросы о кожных высыпаниях. На третьем месте оказалась острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), это 6,5% от всех запросов. Кроме того, пациенты из Санкт-Петербурга обращались с жалобами на слабость и головные боли.

– В онлайн-запросах прослеживается сезонность, – рассказал терапевт, руководитель направления обучения врачей телемедицины медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дмитрий Василенко. – Например, из-за пыльцы, пыли или укусов насекомых летом чаще проявляются аллергические реакции. А активное солнце способствует возникновению слабости и тепловым или солнечным ударам. Отравления и кишечные инфекции тоже объяснимы – при жаркой погоде бактерии отлично размножаются на немытых овощах и фруктах.

Стоит отдельно рассказать, что такое онлайн-сервис СберЗдоровье – это площадка для оказания актуальных медицинских услуг, и с каждым годом она всё больше набирает популярность.

– Не нужно тратить время на личное посещение специалиста, к тому же онлайн-консультации избавляют от появления в многолюдных местах, – пояснил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. – На сервисе можно проконсультироваться с дежурным терапевтом или педиатром, записаться на приём и диагностику, вызвать врача на дом или обратиться за ветеринарной помощью.

Анастасия ФОМИНЫХ