СберКарта признана самой выгодной кредитной картой России. Фото: freepik.com.

Кредитные карты – отличный вариант для решения сиюминутных форс-мажорных ситуаций. А если есть выгодные кешбэки и грамотная финансовая стратегия, то при использовании кредитки можно даже получить небольшой доход.

Компания Frank RG оценила кредитные карты в России, используя запросы от пользователей: сколько стоит годовое обслуживание, срок беспроцентного периода, что входит в программу лояльности, какие ограничения и какой график выплат.

– Мы даём ориентиры для бизнеса – как создавать лучшие продукты для клиентов, – говорит генеральный директор аналитической и консалтинговой компании Frank RG Юрий Грибанов. – И мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом.

По результатам исследования, кредитная СберКарта предлагает самые выгодные условия: ее можно открыть в приложении или на сайте за несколько минут, беспроцентный период для держателей карт длится 120 дней, обслуживание карты полностью бесплатно.

– Никакой платы, даже за уведомления, – уточняет первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Целый месяц вы совершаете покупки, а затем у вас есть 3 месяца, чтобы погасить долг без процентов. Ставка для всех видов операций по карте в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете рекордно низкая – 9,8%, для всех остальных операций – 17,9%, а кредитный лимит составляет до 1 млн рублей.

Кстати, в 2021 году Сбербанк признан сильным банковским брендом 2021 года в рейтинге Brand Finance Banking 500, а также занял лидирующую строчку в рейтинге самых надёжных банков России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».

Анастасия ФОМИНЫХ