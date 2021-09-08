Новые рассекреченные документы о блокаде Ленинграда опубликовали в архиве Петербурга

В Петербурге опубликованы недавно рассекреченные документы о блокаде Ленинграда Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге опубликовали уникальные архивные документы о блокаде Ленинграда, которые долгие годы были засекречены. Они появились 8 сентября 2021 года на портале "Архивы Санкт-Петербурга" в честь 80-летия со дня начала осады Северной столицы. Проект, посвященный жителям блокадного города называется "Они защищали тебя, Ленинград".

На сайте представлено много документов о жизни осажденного города / Фото: «Архивы Санкт-Петербурга»

- Архивы хранят документы и фотографии тяжелейших дней блокады. В День памяти и скорби с ними смогут ознакомиться тысячи людей. Молодое поколение получит новые сведения о той, великой войне, о подвигах наших дедов и прадедов, их мужестве, стойкости и героизме, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Исторические фото о жизни блокадного Ленинграда / Фото: «Архивы Санкт-Петербурга»

Так, на портале можно найти архивные документы о партизанских движениях в городе, сведения о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года. Также появились документы о том, когда был введен комендантский час в осажденном городе, информация о производстве пенициллина в Ленинграде, а также снабжении военных и жителей города витаминами. Кроме того, опубликованы фотографии жизни осажденного города.

На портале опубликовано много архивных документов о начале войны, а также послевоенном восстановлении Ленинграда.

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