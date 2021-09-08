Эксперты рассказали, зачем люди покупают цифровые копии картин из Эрмитажа

Даже произведения из Эрмитажа ушли с молотка на аукционе за 150 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Искусствоведы рассказали, почему люди кинулись покупать NFT-токены картин. Цифровые версии работ известных авторов продают за десятки тысяч долларов. Даже произведения из Эрмитажа ушли с молотка на аукционе за 150 тысяч рублей.

- Это сейчас перспективное направление в арт-бизнесе по всему миру. Ведь в искусстве встает вопрос, насколько произведения вечные. Они все-таки материальные, а материальное со временем разрушается и видоизменяется. Состоятельным людям хочется закрепить за собой право владения, когда это произведение или совсем исчезнет, или сильно изменится. Цифровая копия подтверждает право владения. Человеческие амбиции тоже удовлетворяет, ты один будешь владеть картиной. На мой взгляд цифровые работы не имеют ничего общего с общением с оригиналом. Цифровая копия не сможет передать движения мазка и других ощущений. К сожалению, сейчас это наша реальность, - искусствовед и практикующий психолог Мария Ревякина.

NFT-токены – это своего рода виртуальная валюта, представлена в виде изображения или фрагмента видео. Человек приобретает единственное право владеть работой.

Эрмитаж выставил на продажу электронные копии «Мадонны Литты» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Также петербургский художник Покрас Лампас продал проекцию полотна на Чиркейской ГЭС за 28 тысяч долларов.