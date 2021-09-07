Эрмитаж продал цифровые копии картин из своей коллекции за 32 млн рублей

Эрмитаж продал NFT-токены картин из собственной коллекции на крупном маркетплейсе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эрмитаж продал NFT-токены картин из своей коллекции с аукциона, продлившегося неделю на крупном маркетплейсе. Сумма вышла приличная – более 32 млн рублей. Напомним, музей решил заработать на цифровых версиях выдающихся произведений после скандала с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, который продавал монеты с собой любимым на фоне интерьеров Эрмитажа. Стороны в конце концов все-таки нашли компромисс.

Анонимный пользователь площадки купил цифровую копию Да Винчи за 150 тысяч рублей. Фото: Binance

- Эрмитажем представлено 5 работ на маркетплейсе. «Мадонну Литту» авторством Леонардо да Винчи удалось реализовать более чем за 150 тысяч BUSD (стейблкойн, привязанный к доллару – Прим.Ред.). Покупатель получил видеозапись NFT с Михаилом Пиотровским, гендиректором Государственного музея, показывающую, как он заверяет копии произведений искусства, подписывая их и указывая точное время каждой подписи, - сообщается на сайте маркетплейса Binance.

Кроме легендарной «Мадонны Литты» музей продал цифровые копии картин «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. К слову, фото Тилля Линдеманна на фоне интерьеров Эрмитажа стоили чуть дешевле.

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