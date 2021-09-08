Петербургский метрополитен показал новый облик станции «Фрунзенская»

В Петербурге представили новый облик станции метро "Фрунзенская". Фото: КГА

Петербургский метрополитен показал, какой станет станция «Фрунзенская» после масштабной реконструкции, окончание которой назначено на 2026 год. Напомним, в подземке ранее уже говорили, что в здании будет семь этажей, два из них – под землей. Сделают это ради расположения внутри нового диспетчерского центра. Итого высота здания составит 28 метров, его дизайн органично адаптируют под другие строения на Московском проспекте. Территорию вокруг озеленят и благоустроят.

Дизайн адаптируют под застройку Московского проспекта середины прошлого века. Фото: КГА

Судя по проекту реконструкции, подземные этажи и два первых яруса отдадут под служебные нужды: технические помещения, машинный зал и, собственно, сам вестибюль.

Никакого ТЦ на месте не будет. Фото: КГА

- Нам нужно было бесшовно перевести диспетчеров с «Технологического института». Выбор пал на «Фрунзенскую». Она как раз по итогам обследования требовала реконструкции, в том числе создания четырех эскалаторов вместо трех. Там сделают и гидроизоляцию. В общем, станция будет стабильно и нормально функционировать, - рассказал начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

Внутренности объекта. Фото: КГА

На третьем этаже расположится единый диспетчерский центр, где будут работать порядка 50 сотрудников подземки, причастных к управлению инфраструктурой и движением поездов. Четвертый этаж пойдет под ситуационный центр и зал совещаний. Пятый ярус отдадут под серверные и технические помещения. В общем, местным жителям не стоит переживать – никакого торгового центра над «Фрунзенской» не будет.