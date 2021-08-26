На месте метро «Фрунзенская» построят 28-метровый комплекс в семь этажей с диспетчерским центром подземки

Единый диспетчерский центр метро появится на обновленной "Фрунзенской". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станция метро «Фрунзенская» станет местом расположения единого диспетчерского центра петербургской подземки. Это произойдет после реконструкции станции, в ходе которой вестибюль полностью перестроят, увеличив по площади и высоте.

- Сейчас контроль за движением поездов ведется из Управления метрополитена. За работу каждой линии отвечают от одного до трех диспетчеров движения и три диспетчера инфраструктуры. Для оперативного принятия решений и своевременного информирования о ситуации на линиях планируется разместить специалистов в едином пространстве, - сообщает пресс-служба Смольного.

Проект реконструкции уже готов. По нему, будет построено здание на семь уровней: пять вверх и два – под землей. После обновления высота вестибюля составит до 28 метров. На верхних этажах и будет располагаться диспетчерский центр. Дизайн здания обещают «вписать» в общий вид Московского проспекта.

Для удобства пассажиров три эскалатора заменят на четыре. Завершение работ намечено на 2026 год.