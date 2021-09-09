Лучшие университеты Санкт-Петербурга: Топ лучших вузов Санкт-Петербурга в мировых рейтингах 2021 и 2022 годов

Лучшие университеты Санкт-Петербурга за 2021 год Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург является одним из крупнейших научно-образовательных центров России, а также входит в топ-100 лучших студенческих городов мира рейтинга QS Best Student Cities 2022, занимая 72 позицию. Мы подготовили актуальный список - лучшие университеты Санкт-Петербурга 2021 года по версии мировых рейтингов. Выбираем, куда лучше поступать.

Санкт-Петербургский государственный университет, наверное, один из самых известных в Северной столице, а также далеко за ее пределами. Вот уже более пяти лет вуз сохраняет свою почетную позицию в престижном рейтинге Academic Ranking of World Universities. По данным академии на 2021 год СПбГУ остается в группе 301-400 среди лучших вузов мира.

Сразу шесть университетов Санкт-Петербурга попали в список еще одного глобального рейтинга THE World University Rankings 2022. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял в рейтинге место в группе 301-350, следом в группе 401-500 расположился Санкт-Петербургский горный университет. Далее в группе 601-800 находятся сразу два лучших вуза Северной столицы: Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет ИТМО. В группе 1201+ среду лучших из лучших Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова.

Кроме того, в рейтинг попали петербургские филиалы вузов: это Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – группа 301-350 и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации – группа 1201+.

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