Задержан владелец интернет-площадки по поиску киллеров в России

Задержан владелец даркнет-маркетплейса по поиску киллеров Фото: принтскрин видео.

Сотрудники следственного комитета задержали мужчину, который является владельцем площадке в даркнете по поиску киллеров. Уже сейчас установлено, что он причастен к убийству семейной пары во Владимирской области, а также подготовке к убийству жители Санкт-Петербурга. Подробности рассказали 9 сентября 2021 года в следственном комитете России.

- Владелец интернет площадки специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг, а именно, подыскивал исполнителей заказных убийств. Помимо того, что мужчина находил киллеров и помогал подготавливать убийства, он также занимался покупкой и передачей оружия киллерам, - сообщает комитет.

Оплата убийств производилась с помощью криптовалюты либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

Известно, что владелец "сервиса" - 38-летний житель Ижевска. В его квартире уже проведены обыски и обнаружены мобильные телефоны, компьютеры, свыше тысячи сим--карт, более 500 банковских карты и наличные деньги.

Заведены уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу убить всю свою семью»: «Комсомолка» раскрыла черный рынок профессиональных киллеров в даркнете

Как работает темная сторона глобальной Сети, кто может получить к ней доступ и что там можно найти - в нашем расследовании (подробности)