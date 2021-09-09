Депутат Оксана Пушкина поддержала феминисток, «переименовавших» центральные улицы Петербурга

Оксана Пушкина высказалась за переименование части улиц Петербурга в честь известных женщин.

Депутат государственной думы, известная телеведущая и общественный деятель поддержала идею о переименовании некоторых улиц и площадей Петербурга в честь известных женщин. Напомним: ранее феминистки Северной столицы провели флешмоб «Возвращенные имена» - они развесили по городу таблички с «альтернативными» названиями объектов. Так, например, канал Грибоедова превратился в «Екатерининский», а 15-я линия Васильевского острова – в «улицу Веры Слуцкой».

- Женщины-ученые, женщины-императрицы, женщины-литераторы, химики, физики, литераторы, актрисы, балерины, певицы не раз круто поворачивали ход истории, науки и культуры, - прокомментировала флешмоб «Комсомолке» Оксана Пушкина в четверг, 9 сентября. - Женщины, которые опережали свое время, женщины, которые проявляли настоящую выдержку, невероятную твердость, силу воли и торжество духа. Женщины, которыми мы восхищаемся, и которым до сих пор стараемся подражать. Их имена должны быть увековечены.

Оксана Пушкина добавила также, что именно женщинами предстоит проложить дорогу в будущее «без войн и террора».

Напомним: в прошлом году в Петербурге в очередной раз предложили переименовать Советские улицы, расположенные в районе площади Восстания, в «Рождественские». За переименование ратовала топонимическая комиссия и городская администрация, однако дело в итоге заглохло.