«Набивает себе цену»: Бывший любовник эскортницы, которая провела 10 дней в секс-рабстве, раскрыл темные страницы ее прошлого

Девушка была похищена бизнесменом Фото: СОЦСЕТИ

23-летняя Елизавета из Нижнего Новгорода после своего похищения, 10-дневного секс-рабства в бункере под землей и чудесного освобождения стала известна на всю Россию. Девушка работала в эскорте, когда и познакомилась со своим будущим мучителем. Местный бизнесмен, семьянин и отец двоих детей пригласил Лизу на свидание, познакомившись с ней на одном из сайтов для спонсоров (так называют мужчин, которые платят за длительные интимные отношения). Намечалась романтика – цветы и рестораны. Но, как говорит сама девушка, вместо этого ее ждали веревка, мешок на голове и обустроенная в подвале гаража квартира со всеми удобствами. В плену она провела 9 дней, пока на 10-ый ее не освободила полиция.

Как именно силовикам удалось найти девушку в гараже – неизвестно. По официальным сообщениям – наткнулись в результате поисков. Однако к тому времени коммерсант и сам был в розыске по заявлению о пропаже от жены. Возможно, силовики в его поисках стали проверять его последнюю геолокацию, когда и забрели в гаражный кооператив. Как бы там ни было, сейчас бизнесмен задержан, но вину не признает. Якобы содержанка находилась в его плену добровольно. «КП» удалось найти предположительно его страницу на сайте спонсоров. В Сети остались следы, где он предлагает «до ста тысяч рублей» в месяц за услуги содержанки. Сама же Лиза после освобождения пошла набивать себе татуировку принцессы. С прессой она отказывается общаться, но настаивает на похищении. «КП» отыскала предыдущего любовника жертвы, который с интересом наблюдал за историей вокруг своей бывшей и ее карьерой эскортницы.

По словам бывшего, девушка изменила подбородок Фото: СОЦСЕТИ

«УВЛЕКЛАСЬ ЭСКОРТОМ, ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ ВНЕШНОСТЬ»

Экс-любовник Лизы знал ее с первого курса университета и прожил с ней вместе три года. В то время, по его словам, Елизавета была совсем другой.

- Лиза училась на первом курсе в институте. У нее были проблемы с учебой, она не хотела заниматься, забила. Из-за этого пошли проблемы с родителями, - рассказал «КП-Петербург» бывший любовник девушки Антон (имя изменено – прим.ред.). - Она пустила все на самотек. И уже на третий день знакомства переехала ко мне. Стала играть поначалу в компьютерные игры, потом бросила университет. Работала в основном на «островках» в ТЦ, либо администратором у сотового оператора, также трудилась в одной из клиник по снижению веса.

И выглядела Лиза раньше тоже совершенно иначе. Неоднократно говорила знакомым, что хочет исправить свою внешность.

- На Лизу очень легко было повлиять. В один момент она связалась с девчонками, которые гуляют и пьют. Лиза забила на отношения, поэтому мы расстались, - продолжает бывший молодой человек Елизаветы. – В то время она хотела изменить свою внешность. Ей очень многие вещи в себе не нравились, она была неуверенная в себе. По этой причине она и пошла по этой стезе (эскорт). Как мне говорили общие друзья, она занялась этим уже через пару месяцев после нашего расставания.

Так девушка выглядела раньше Фото: СОЦСЕТИ

«ИЩУ НЕЖАДНОГО МУЖЧИНУ»

В эскорте Елизавета, если верить ее бывшему возлюбленному, три года.

- Нет, поначалу она, конечно, пошла менеджером в компанию к нашим общим знакомым, но продержалась там недолго, - говорит Антон. - А дальше я только сплетни слышал. Она пыталась дальше дружить с моими друзьями. Ну, она такой человек, что хочет ото всех внимания. Однако чуть что-то идет не так, она тут же перестает общаться с человеком, не воспринимает критику. Однако многие мои друзья знали об эскорте. Да и это логично.

В анкете Лиза на сайтах знакомств писала: «Ищу хорошего, не жадного мужчину для приятного совместного времяпрепровождения. Цели знакомств: онлайн-общение, сопровождение на мероприятия, провести вечер, стать содержанкой, найти спонсора».

Также к анкете девушка прилагала свои параметры: рост 177 сантиметров, вес 59 килограммов, размер груди второй, цвет волос: брюнетка, цвет глаз: зеленые, телосложение: стройное.

Анкета девушки Фото: СОЦСЕТИ

«ДАРИЛИ НОУТБУКИ ЗА 200 ТЫСЯЧ И ШУБЫ»

Вскоре Лиза стала делиться на своей странице дорогими подарками от ухажеров. Чуть позже она стала менять внешность. Как говорит Антон, она исправила подбородок и увеличила губы.

- В колл-центре она получала 30 тысяч рублей, - вспоминает Антон. – И тут она начала резко покупать ноутбуки за 150-200 тысяч рублей, шубы. Сомнительно, что в 21 год на такую зарплату она могла себе такое заработать. Все это публиковала в своем профиле в соцсетях – все подарки, которые ей привозили.

Тогда же Антон заметил и то, как Лиза увлеклась эскортом.

- Оказалось, что она связалась с девчонками, которые тоже промышляют. Они жили на съемной все вместе. Вот та фотография, которая у вас в «КП» появилась в костюме зайчика, это она на одной из съемных хат, - продолжает Антон.

Та самая фотография в образе зайца Фото: СОЦСЕТИ

О похищении Лиза никому из своих друзей не рассказывала. Однако все обсуждают эту историю и дальнейшее поведение жертвы.

- Вы написали, что она пошла делать татуировку резко, - недоумевает Антон. - Для нее это хоть и не очень странное поведение. Но насколько я ее знал, она бы так не поступила. Возможно, она очень сильно изменилась. Еще я удивился, что она додумалась сказать следователям об эскорте! Это просто идиотизм. Как ей это пришло в голову, вообще не представляю. Как я считаю, она сейчас пытается набить себе цену. Потому что такие поступки, если анализировать, это неразумное поведение. Это стопроцентный отказ от родителей. Хотя отец к ней прекрасно относился, с матерью были разногласия, но они не грызлись. Я думаю, что теперь родители от нее откажутся совсем.

Сейчас следователи продолжают разбираться в истории Елизаветы.

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