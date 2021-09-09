Супругов Пушкина и Гончарову убили в Петербурге

В Петербурге убили Пушкина и Гончарову во время застолья Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошло убийство семейной пары. Казалось бы, ничего необычного в этой трагедии нет, кроме удивительного совпадения фамилий погибших: Пушкин и Гончарова. Подозреваемого в убийстве, как сообщили в следственном комитете города 8 сентября 2021 года, уже задержали, но он оказался не Дантес.

- Утром 8 сентября в экстренную службу обратилась женщина и рассказала, что в квартире дома 117 по Рябовскому шоссе обнаружила труп своей сестры и ее мужа, - рассказал источник в правоохранительных органах.

В квартире с множественными ножевыми ранениями лежали тела Гончаровой 1978 года рождения и ее 31-летнего супруга Пушкина. В тот же день следователи нашли и мужчину, который является предполагаемым убийцей. Известно, что 25-летний парень гостил у семейной пары 30 августа.

- По версии следствия, подозреваемый в конце августа 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Рябовском шоссе, в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, нанес множественные удары ножом мужчине и женщине, проживающим в указанной квартире, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в следственном комитете.

Также по данным источника "КП", мужчина забрал из квартиры телевизор, мобильные телефоны, системный блок от компьютера.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

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