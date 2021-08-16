Расчлененное тело Энди Картрайта уже год лежит в морге: Какие улики удалось собрать против жены рэпера и что сейчас происходит в деле

Тело рэпера уже год не могут похоронить из-за сложности экспертиз Фото: СОЦСЕТИ

Для силовиков Санкт-Петербурга это, пожалуй, сейчас одно из самых сложных дел. Над ним бились десятки следователей и экспертов. Главный вопрос один – от чего умер рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко), тело которого в августе 2020 года расчленила его жена Марина Кохал, пока их общий сын сидел в соседней комнате. Вот уже год силовики ведут сложную шахматную партию с женщиной, которую они считают гениальным гроссмейстером. Итог этой игры – на чью сторону встанет суд. Пока же следствие собирает улики против Марины, а та отбивается от них показаниями, тело рэпера Энди Картрайта уже больше года лежит в морге, так и не похороненное. «КП» узнала, что есть у следствия на сегодняшний день, какая новая улика появилась в деле, и как все это объясняет сама обвиняемая.

СЕКС, НАРКОТИКИ И РЭП

Лето 2020 года. Рэпер Энди Картрайт в своей комнате пишет новый хит. Его жена Марина в это время крутится на кухне - готовит мужу завтрак. Сынишка в соседней комнате играет с бабушкой. Марина приносит мужу еде, но тот мучается от похмелья, поэтому не в настроении. Просит разрешения выпить пива. Кохал отказывает – мол, снова сорвешься. Завязывается перепалка, ссору в соседней комнате слышит мать Кохал. Потом все замолкает.

Марина через какое-то время возвращается в комнату и застает мужа мертвым. Шок, оцепенение. Но вскоре эмоции проходят. Марина приходит к мысли, что рэпер дорвался – перебрал с наркотиками. И решает… сохранить его честное имя. Расчленить и избавиться от тела. Нож, пила, части супруга в мешке. Три дня Кохал планирует избавиться от тела. Но тут дает заднюю, звонит адвокату, а вместе с ней и в полицию. Дает чистосердечное признание – расчленяла, но не убивала. Так выглядит версия защиты.

Марина Кохал уверяет, что не убивала супруга Фото: СОЦСЕТИ

Следствие первым делом опешило. Вторым - взяло паузу на 72 часа. И тут началось. Первый ход конем – мотив. Следствие достает ферзя – Надежду Романенко. Оказалось, что Энди Картрайт изменял своей жене и довольно давно. В распоряжении «КП» была переписка между ними. Но теперь силовики определились однозначно. Рэпер планировал бежать от жены к Романенко. Но медлил из-за ребенка…

- Как говорят друзья рэпера, он собирался уйти из дома, - рассказывает адвокат семьи Энди Картрайта, который выступает на стороне следствия, Антон Кобит. – Он планировал развестись и уехать, его держал только сын. При этом Романенко говорит, что Марина шантажировала его. Когда Картрайт заикался, что у него есть другая возлюбленная и он уходит к ней, Кохал брала ребенка и трясла его со словами: «Скажи ему, что ты уходишь». Это его останавливало. Он очень любил ребенка и дорожил им. Но Кохал понимала, что удержать мужа не получится. Поэтому и решила – «так не доставайся же ты никому». Более того, у Юшко были напряженные отношения с тещей, которая жила с ними. Она говорила Марине – «почему ты от него не избавишься?» Показания об этом давали близкие Картрайта.

Анна - любовница или поклонница? Мнение следствие и жены Энди разошлись Фото: СОЦСЕТИ

Заявление серьезное, но Марина довольно легко от него отбилась, сделав ход конем - о Романенко знала, но она не любовница, а поклонница. Уходить муж не собирался, наоборот – хотел перевезти всю семью к себе на родину – на Украину. А Романенко бы осталась призраком прошлого...

Следствие тоже не осталось в стороне и разбило версию Марины Кохал о наркотиках. В волосах рэпера действительно обнаружили «клубный эйфоретики». Но если он их и употреблял, то не позднее, чем за три недели до смерти. А значит они не причина смерти. Правда, оставался один вопрос – если не они, то что убило рэпера? Тут и началась главная битва – экспертиза.

Марина Кохал сейчас в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

ОТРАВИЛА ИНЪЕКЦИЕЙ ИЛИ УКОЛОЛА БУЛАВКОЙ?

Но и тут Марина, как считает следствие, просчитала всю игру следствия наперед. Эксперты не досчитались восьми органов: желудка, поджелудочной, пищевода, желчного и мочевого пузырей, кишечника, надпочечников, предстательной железы. По этим органам, по словам экспертов, можно было отследить след отравляющих или иных веществ и установить причину смерти. При этом часть органов была простирана в машинке. В доме все было вымыто, предположительно, с уксусом, Марина даже писала в своих записках, что нужно купить ультрафиолетовую лампу, которая показывает биологические следы.

Поэтому после первой экспертизы сделать вывод, что именно стало причиной смерти Картрайта, не удалось. Но следователи все же за нее зацепились. На теле нашли точку. Как полагает следствие – след инъекции. Марина Кохал, по мнению обвинения, ввела Картрату препарат для диабетиков. Такой вывод обвинение делает по экспертизе глаза, с помощью которой установили, что уровень глюкозы в организме Юшко был критически низкий. Также установлено, что с карты Марины покупали тот самый препарат.

Картрайт писал новый хит перед смертью Фото: СОЦСЕТИ

- Это повреждение сделано примерно за полтора часа до смерти, - говорит Кобит. – Раньше говорили, что факт того, что она покупала препарат подтверждается транзакцией с банковской карточки. Но у нас есть и свидетели, которых опросило следствие. Также истребованы записи с камер. Кроме того, Кохал за полгода до смерти Александра интересовалась - не болеет ли он диабетом. И в последних беседах она говорила его родственникам, что он может пропасть. Преступление было заранее спланировано.

Однако Кохал и тут выстроила защиту – точка на руке, не инъекция, а укол булавкой. А препарат, по словам адвокатов, могли использовать оба – Марина для похудения, а Картрайт для выхода из запоя. Да и следов самого вещества не смогли найти в организме.

«ТРАВМА ЖИВОТА – УДАР ОТ ЖЕНЫ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ?»

Тут обвинение и решило провести еще одну экспертизу, которая добавило в копилку следствия новую загадку в деле Энди Картрайта. Это еще одно повреждение на его теле.

- Экспертиза установила, что имеются признаки еще одного прижизненного повреждения в области живота Юшко, - поделился с «КП» адвокат Кобит. – Оно получено за один-шесть часов до смерти рэпера. Это очаговое кровоизлияние в мягких тканях с группами клеток белой крови. Точечная рана на руке, инъекция как мы ее считаем, появилась в этом же промежутке времени. Но вот механизм получения травмы на животе не установлен. Поэтому мы заказали еще третью экспертизу, чтобы понять, как травма была получена. Нельзя исключать, что это был удар. Поэтому перед экспертами, в которой принимают участие не менее шести медиков, поставлены новые вопросы.

Энди Картрайт жил с женой, тещей и ребенком Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как именно получил Картрайт травму на животе, сейчас устанавливают эксперты. Специалисты снова бьются и над причиной смерти рэпера. Из-за этого его тело уже год лежит в морге. Но чем больше оно там находится, тем меньше шансов что-то найти.

- Известно одно: у рэпера не было патологических заболеваний, которые могли привести к смерти, - добавляет Кобит.

Адвокаты Марины Кохал в свою очередь не видят угрозы для защиты в новых выводах экспертов.

Картрайта нашли мертвым в квартире на Невском Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сначала обвинение развивало версию убийства с помощью инъекции шприца, - поделилась с «КП» адвокат Кохал Ирина Скурту. – Теперь они, видимо, от нее отказались и исследуют травму на животе. Судя по всему, наши оппоненты хотят развить историю с ударом ножом в живот. Однако причина смерти так и не установлена. А моя подзащитная уверенно стоит на своем – она не убивала своего супруга. Более того, экспертиза не нашла признаков насильственной смерти. Эксперты очень осторожны в этом плане. Категоричности в их суждениях нет.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА КОХАЛ В СУДЕ – РЕБЕНОК НА СВОБОДЕ

При этом у самой Марины Кохал жизнь стала лучше, если можно так говорить применительно к СИЗО. Следствие сначала хотело арестовать ее маму. Но этого не удалось. По словам адвокатов, после этого из семьи изъяли ребенка и поместили его в приют, где трехлетний сын Кохал провел почти 8 месяцев. Силовики, по данным адвокатов, с помощью малыша пытались получить от Марины признание, говоря, что в этом случае помогут мальчику вернуться к родным. Однако Кохал от этого отказалась. В итоге суд спустя больше полугода решил доверить ребенка адвокату Марины, который женат на ее двоюродной сестре.

- Сейчас ребенка уже свозили на море, у него все хорошо, - делится Ирина Скурту. – В этом плане Марине стало намного легче. Ведь сын уже не в детском доме. Сейчас Кохал ждет окончания затянувшегося следствия. В СИЗО она читает классическую литературу. Возможное судебное разбирательство пока с нами даже не обсуждает. Ее больше интересует, как живет ее ребенок и мама.

Все точки над i в этом деле может расставить третья экспертиза. Если же она ничего не найдет, то дело может ждать судьба другой женщины, расчленившей своего соседа в Петербурге. Тогда силовикам не удалось найти голову погибшего. Как итог - суду не смогли назвать способ убийства мужчины. Поэтому сейчас дама на свободе, заявив, что всего лишь оборонялась от пьяного «насильника»…

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