Студенты университета промышленных технологий и дизайна получили Премии Правительства Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Пять студентов университета промышленных технологий и дизайна удостоены наград. Они получили Премии Правительства Санкт-Петербурга. Им нужно было разработать и выполнить дипломные проекты по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Такие работы помогают городской власти глубже понять существующие проблемы, а также получить предложения, как лучше их можно решить.

Расскажем подробнее. Студентка Института медиатехнологий Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД Милана Тарасова работала над заданием Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Девушка тщательно проанализировала, как петербуржцы относятся к вакцинации и агитационной кампании по вакцинации, и рассказала в своей работе, как нужно грамотно говорить с населением о безопасности и вакцинопрофилактике детских инфекционных заболеваний.

Управление социального питания по Санкт-Петербургу предложило кейс для решения проблемы отсутствия кафе в городских школах. Студентка Института энергетики и автоматизации Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Елена Егорова создала проект школьного кафе с привлечением информационно-коммуникационных сервисов. Проект включает и дизайн мебели с модульными столами и стульями, и организацию питания, и меню – всё в соответствии с принятыми методическими рекомендациями.

Не обошли вниманием и вопрос городского студенческого самоуправления. Для Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга студент Института экономики и социальных технологий СПбГУПТД Сергей Козлов предложил запустить единый пресс-центр на основе молодёжного совета. По его мнению, это сделает более продуктивной систему районных молодёжных советов, позволит лучше взаимодействовать студенческому совету и органам власти. Кроме того, через пресс-центр студенты будут быстрее и точнее узнавать о мероприятиях, которые проводят госучреждения.

Важный аспект – сами досуговые мероприятия для молодёжи. Над этим проектом работал студент Института экономики и социальных технологий СПбГУПТД Эль Мазни Карим. По заданию Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга он проанализировал, чем занимаются студенты в свободное время и какие мероприятия для молодёжи предлагают государственные учреждения. Молодые люди предпочитают развлечения, живое общение и отдых, но госучреждения эти потребности не закрывают. Поэтому Эль Мазни Карим предложил создавать спортивные пространства, проводить киновечера или современные интерактивные оборудованные игровые зоны.

Учащаяся Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД Алиса Елизарова решила кейс от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Она разработала концепцию реставрации и использования здания государственных сберегательных касс – тех, которые находятся на набережной Фонтанки, 78. В задание входила и разработка проекта отеля «Imperial» категории 5 звёзд – чтобы возродить одно из красивейших зданий Фонтанки.

– Студенты Университета промышленных технологий и дизайна каждый год показывают высокий результат в конкурсе дипломного проектирования по заказу органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, – прокомментировал ректор СПбГУПТД, Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. – Они работают не только над теоретической концепцией, а комплексно – представляя решения, необходимые Санкт-Петербургу и его жителям. Приятно осознавать, что наши студенты имеют возможность воплотить в жизнь свой замысел, увидеть его реализацию и внедрение в инфраструктуру Петербурга.

Более 70 % выпускных квалификационных работ студентов СПбГУПТД органы государственной власти используют в своей деятельности – это лучший показатель качества ВКР.

Конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга проводится уже 19 лет. В 2020/2021 году на конкурс было отправлено 240 заявок – и сразу 80 участников конкурса стали победителями. Каждый лауреат получит премию от Правительства Санкт-Петербурга в размере 16 000 рублей.

Анастасия ФОМИНЫХ