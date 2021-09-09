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Общество9 сентября 2021 18:07

Почтить память: участники движения «Вечно живые» возложили венки к монументу «Мать-Родина»

В этом году отмечается 80 лет с начала блокады Ленинграда
Источник:kp.ru
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В День памяти жертв блокады на Пискарёвском мемориальном кладбище прошли торжественно-траурные мероприятия. Фото: пресс-служба РСТИ.

В День памяти жертв блокады на Пискарёвском мемориальном кладбище прошли торжественно-траурные мероприятия. Фото: пресс-служба РСТИ.

В День памяти жертв блокады на Пискарёвском мемориальном кладбище прошли торжественно-траурные мероприятия. Участники и члены Совета Межрегионального Общественного Патриотического Движения «Вечно живые» возложили венки и цветы к подножию монумента «Мать-Родина».

Церемония началась утром. Заместитель директора Пискарёвского мемориального кладбища Сергей Серов передал капсулу с землёй главе делегации движения «Вечно живые» Ирине Зимневой, которая отвезёт её в Осетинский музей. В этой капсуле – священная ленинградская земля с места захоронения жертв блокады.

После торжественной передачи капсулы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, члены Правительства Санкт-Петербурга, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и другие официальные лица возложили цветы и венки к монументу.

Чтобы не допускать распространение коронавирусной инфекции, все делегации разбили на группы, которые возлагали венки по указанному графику.

В честь подвига ленинградцев, ценой многих жизней отстоявших город, на Пискарёвском мемориальном кладбище при поддержке Комитета по социальной политике подготовили историко-публицистическую выставку проекта «Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!»

Анастасия ФОМИНЫХ

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