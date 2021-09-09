Мемы на грани фола, Иисус-коммунист и боевик на реальных событиях: Какие агитационные методы используют партии перед выборами-2021

Какие агитационные материалы используют партии перед выборами. ФОТО: Партия пенсионеров.

До выборов остаётся меньше 10 дней, и партии, стремящиеся получить голоса избирателей, делают всё, чтобы их агитационные кампании выделялись на фоне других. Речь не только о баннерах, лозунгах и листовках. В 2021 году методы становятся все эффектнее и эффективнее.

РЕЛИГИЯ ИЛИ ЛИНИЯ ПАРТИИ

Иисус Христос – суперкоммунист. Или как минимум, был первым коммунистом, по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Громкие заявления от лидера коммунистической партии всегда привлекают внимание – особенно во время предвыборной кампании. Но в этот раз он превзошел себя. В эфире Радио «Комсомольская правда» Зюганов предложил сравнить нагорную проповедь Иисуса Христа и моральный кодекс строителей коммунизма, чтобы найти в текстах много общего.

А чуть раньше политик упомянул о Викторе Цое, написав на своей странице в Twitter, что в творчестве певца виден протест против «либеральной идеологии торгашества».

ВОЗРАСТ МЕМАМ НЕ ПОМЕХА

«Партия пенсионеров» тоже отличилась. Во-первых, ее главным лицом в этом году выступает одиозный владелец похоронного холдинга Ритуал.ру Олег Шелягов. А во-вторых, они используют в своей предвыборной кампании современные методы. А именно – рассказывают о проблемах населения с помощью мемов и иронии, не прикрываясь возрастом и солидностью.

Такие картинки быстро завирусились в интернете – удачными оказались и подача, и юмор на грани, и актуальность поднятых тем. Например, «Не бойтесь старости. В России это ненадолго» или «Я всё ещё жду помощи от Госдумы» на фоне скелета.

И пускай называется «Партия пенсионеров», их мемы рассчитаны на самую широкую аудиторию, а постулаты, хотя и не призывают ни к чему, явно находят положительный отклик у интернет-пользователей.

ФОТО: Партия пенсионеров.

ЗА ТЕХ, КТО…

Интересный сити-формат агитации выбрали либерал-демократы: по всему Санкт-Петербургу развешаны баннеры с лозунгами: «ЛДПР за тех, кто в движении», «ЛДПР за тех, кто устал», «ЛДПР за тех, кто спешит», «ЛДПР за тех, кто любит Петербург».

Кстати, баннеры разместили там, где большой поток людей, – на остановках общественного транспорта. И здесь они очень к месту: мы действительно здесь спешим, ждём и отсюда движемся.

Поработали креативщики партии и над видеоконтентом. Ролик «Прогноз политической погоды» точно будет понятным всем – очень простой сюжет и внятные обещания наверняка найдут своего избирателя.

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Кандидаты партии «Родина» используют креативные методы, чтобы рассказать о себе избирателям.

Например, Максим Шугалей, два года назад оказавшийся в плену в Ливии, анонсировал выход автобиографичного фильма «Шугалей». В ролях сплошь известные актеры, например, главного героя играет Кирилл Полухин

В трёх фильмах рассказывается о событиях, которые происходили с ним в Ливии и после освобождения из тюремного плена. Кинокартины не являются агитационными материалами, но много рассказывают о Шугалее и его работе.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

На выборы в Государственную Думу РФ выдвинулись 14 партий, каждой нужно заявить о себе, а времени не так много – поэтому мы всё чаще наблюдаем в их предвыборных кампаниях современный подход к избирателям и новые средства агитации. А какой сработает, узнаем 19 сентября.

Анастасия ФОМИНЫХ