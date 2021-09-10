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Политика10 сентября 2021 10:16

Руслан Гайсин: Лишим партию власти монополии

Кандидат в депутаты в Госдуму от партии «Справедливая Россия - за правду» - о пяти важнейших инициативах в образовании, экономике и политике
Источник:kp.ru
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Руслан Гайсин представил основные положения своей предвыборной кампании. Фото из личного архива героя публикации.

Руслан Гайсин представил основные положения своей предвыборной кампании. Фото из личного архива героя публикации.

Изменить избирательное законодательство, отменить ЕГЭ, ввести прогрессивное налогообложение, уважать и защищать права и свободы граждан - возможно ли? Да! В этом уверены руководитель фракции «Справедливая Россия - за правду» в Государственной думе России Сергей Миронов и кандидат в депутаты от партии, известный общественный деятель и предприниматель Руслан Гайсин.

На минувшей неделе в ходе телемоста Руслан Гайсин представил Сергею Миронову основные положения своей предвыборной программы.

«БОЛЬ ОТЦА ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ»

Миронов: - Руслан Радьевич, что вы планируете сделать для избирателей, когда станете депутатом Государственной думы?

Гайсин: - У меня пять инициатив, которые я хотел бы с вами обсудить. Я категорически убежден в том, что необходимо вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Кроме этого, буду инициировать принятие закона о том, что людей, получающих меньше двух МРОТ, а это в настоящее время чуть больше 25 тысяч рублей, необходимо освободить от уплаты подоходного налога. Это, конечно, немного, около 3 тысяч рублей, но для людей это будет значительная поддержка.

Миронов: - Очень своевременная правильная идея и ее мы полностью поддерживаем!

Гайсин: - Второе. Система образования нуждается в реформировании, и в первую очередь речь идет об оценке знаний с помощью ЕГЭ. ЕГЭ не дает возможности проявить себя умным и талантливым детям, не развивает воображение и абстрактное мышление, а, напротив, загоняет детей в очень жесткие рамки, не позволяя проявить свою уникальность и неповторимость. Считаю, с этим надо срочно что-то делать, так как это очень сильно влияет на дальнейшее обучение детей в учебных заведениях и на их профессиональный, жизненный путь. Это моя боль как отца пятерых детей и как любого адекватного человека.

Миронов: - Мы категорические противники не только ЕГЭ, но и двухуровневого образования. ЕГЭ ведет к расслоению по социальному и материальному принципу, потому что его сдают по большей части те, кто может позволить себе нанять репетитора, и довольно часто заваливают талантливые, умные дети. ЕГЭ должен быть добровольным, и такой проект закона мы уже подготовили.

«МОНОПОЛИЗМ ПРИВОДИТ К УХУДШЕНИЮ ЖИЗНИ»

Гайсин: - Далее я буду настаивать на принятии законопроекта, устанавливающего максимальное количество депутатов от одной партии как в Государственной думе, так и в региональных парламентах. Количество депутатов от одной партии должно быть не более 40% от общего числа депутатов. Например, если одна партия на выборах наберет 60% голосов, то у нее, как я сказал выше, остается только 40%, а остальные 20% передаются другим партиям пропорционально полученным ими результатам на выборах. При принятии этого закона количество членов от одной партии, представленных в Государственной думе, составит максимум 180 депутатов. Это позволит избавиться от монополизма «Единой России» и заставит ее договариваться и искать компромисс с другими партиями, которые наберут больший вес. Монополизм как в политике, так и в экономике приводит к ухудшению качества жизни людей.

Миронов: - Вы правы, мы тоже боремся против монополизма «Единой России», и сейчас мы готовим 120 тысяч наблюдателей, чтобы не дать украсть голоса избирателей на предстоящих выборах.

Гайсин: - Также надо пересмотреть подход к работе председателей избирательных комиссий всех уровней. В чем заключается функция избирательной комиссии и ее председателя? На первом этапе кампании принять все необходимые для желающих участвовать в выборах документы, проверить их на соответствие законам и, если нарушений нет, допустить до выборов. И здесь огромную роль играет субъективный человеческий фактор. Мы знаем огромное количество примеров, когда желающим отказывали в приеме документов по совершенно надуманным причинам, зачастую зависящим от личных или партийных предпочтений людей, принимающих документы. И, чтобы убрать эту преграду, не имеющую никакого отношения к закону, считаю категорически необходимым заменить председателей избирательных комиссий всех уровней (кроме представителей ЦИК) на компьютеры, снабженные специальной программой.

Миронов: - Это большая работа. Желаю вам успехов и верю в вашу победу.

Политика: ВЫБОРЫВыборы 2021 в Петербурге