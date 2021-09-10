Руслан Гайсин: Лишим партию власти монополии

Руслан Гайсин представил основные положения своей предвыборной кампании. Фото из личного архива героя публикации.

Изменить избирательное законодательство, отменить ЕГЭ, ввести прогрессивное налогообложение, уважать и защищать права и свободы граждан - возможно ли? Да! В этом уверены руководитель фракции «Справедливая Россия - за правду» в Государственной думе России Сергей Миронов и кандидат в депутаты от партии, известный общественный деятель и предприниматель Руслан Гайсин.

На минувшей неделе в ходе телемоста Руслан Гайсин представил Сергею Миронову основные положения своей предвыборной программы.

«БОЛЬ ОТЦА ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ»

Миронов: - Руслан Радьевич, что вы планируете сделать для избирателей, когда станете депутатом Государственной думы?

Гайсин: - У меня пять инициатив, которые я хотел бы с вами обсудить. Я категорически убежден в том, что необходимо вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Кроме этого, буду инициировать принятие закона о том, что людей, получающих меньше двух МРОТ, а это в настоящее время чуть больше 25 тысяч рублей, необходимо освободить от уплаты подоходного налога. Это, конечно, немного, около 3 тысяч рублей, но для людей это будет значительная поддержка.

Миронов: - Очень своевременная правильная идея и ее мы полностью поддерживаем!

Гайсин: - Второе. Система образования нуждается в реформировании, и в первую очередь речь идет об оценке знаний с помощью ЕГЭ. ЕГЭ не дает возможности проявить себя умным и талантливым детям, не развивает воображение и абстрактное мышление, а, напротив, загоняет детей в очень жесткие рамки, не позволяя проявить свою уникальность и неповторимость. Считаю, с этим надо срочно что-то делать, так как это очень сильно влияет на дальнейшее обучение детей в учебных заведениях и на их профессиональный, жизненный путь. Это моя боль как отца пятерых детей и как любого адекватного человека.

Миронов: - Мы категорические противники не только ЕГЭ, но и двухуровневого образования. ЕГЭ ведет к расслоению по социальному и материальному принципу, потому что его сдают по большей части те, кто может позволить себе нанять репетитора, и довольно часто заваливают талантливые, умные дети. ЕГЭ должен быть добровольным, и такой проект закона мы уже подготовили.

«МОНОПОЛИЗМ ПРИВОДИТ К УХУДШЕНИЮ ЖИЗНИ»

Гайсин: - Далее я буду настаивать на принятии законопроекта, устанавливающего максимальное количество депутатов от одной партии как в Государственной думе, так и в региональных парламентах. Количество депутатов от одной партии должно быть не более 40% от общего числа депутатов. Например, если одна партия на выборах наберет 60% голосов, то у нее, как я сказал выше, остается только 40%, а остальные 20% передаются другим партиям пропорционально полученным ими результатам на выборах. При принятии этого закона количество членов от одной партии, представленных в Государственной думе, составит максимум 180 депутатов. Это позволит избавиться от монополизма «Единой России» и заставит ее договариваться и искать компромисс с другими партиями, которые наберут больший вес. Монополизм как в политике, так и в экономике приводит к ухудшению качества жизни людей.

Миронов: - Вы правы, мы тоже боремся против монополизма «Единой России», и сейчас мы готовим 120 тысяч наблюдателей, чтобы не дать украсть голоса избирателей на предстоящих выборах.

Гайсин: - Также надо пересмотреть подход к работе председателей избирательных комиссий всех уровней. В чем заключается функция избирательной комиссии и ее председателя? На первом этапе кампании принять все необходимые для желающих участвовать в выборах документы, проверить их на соответствие законам и, если нарушений нет, допустить до выборов. И здесь огромную роль играет субъективный человеческий фактор. Мы знаем огромное количество примеров, когда желающим отказывали в приеме документов по совершенно надуманным причинам, зачастую зависящим от личных или партийных предпочтений людей, принимающих документы. И, чтобы убрать эту преграду, не имеющую никакого отношения к закону, считаю категорически необходимым заменить председателей избирательных комиссий всех уровней (кроме представителей ЦИК) на компьютеры, снабженные специальной программой.

Миронов: - Это большая работа. Желаю вам успехов и верю в вашу победу.