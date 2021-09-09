В Мурино приехали футболисты «Зенита»

Жители Мурино были рады увидеть известных спортсменов. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленобласти.

В Мурино вновь высадился десант спортивных звезд. Повод особенный: поселению исполняется 272 года. На спортивном празднике любой желающий мог сфотографироваться с футболистами ФК «Зенит». А участники турнира по мини-футболу на Кубок главы администрации среди молодежных любительских команд - еще и сыграть с ними в товарищеский матч. Капитаном команды легендарных спортсменов вновь стал Алексей Игонин.

- Очень здорово, что большие городские праздники становятся праздниками спорта и футбола в частности. Кроме того, мы видим, что молодые люди с удовольствием собирают любительские команды, принимают участие в местных соревнованиях - и не только ради победы, но чтобы активно и полезно провести выходные, пообщаться с единомышленниками. Приятно, что в таких быстрорастущих городах, как Мурино, эта тенденция прослеживается особенно явно, - отметил Алексей Игонин. - Многие говорят, что в новых микрорайонах мало места для занятий спортом и физкультурой. Тут, я думаю, дело в желании людей: только в Мурино каждый год появляется несколько футбольных, баскетбольных, гимнастических площадок. И с каждым годом их количество будет только увеличиваться.

Подготовила: Анна БУЕВА.