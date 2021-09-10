Не меньше 90 лет. Жители Санкт-Петербурга хотят жить долго и достойно

СберНПФ провёл опрос среди жителей России. Фото: freepik.com.

Сегодня средняя продолжительность жизни в России – 73,4 года (по данным Росстата на 2019 год). Но согласно опросу СберНПФ, россиян эта цифра не устраивает – большинство хотели бы прожить дольше на 10-15 лет. Предыдущее исследование проводилось летом 2019 года: тогда желаемая средняя продолжительность была 86,7 года, а сейчас – 87,6.

Жители Петербурга указали желаемую продолжительность жизни ещё выше – 90,1 года. Санкт-Петербург стал четвёртым в рейтинге российских регионов по желаемой продолжительности жизни.

Разнятся показатели у мужчин и женщин: мужчины хотят жить в среднем 88,3 года, тогда как женщины – 86,9. Что интересно, чем старше опрашиваемый, тем выше у него запрос на долголетие. Та же ситуация и с достатком: чем выше комфорт и качество жизни, тем на более продолжительную жизнь они рассчитывают. Например, при уровне дохода «Могу купить новый автомобиль, но не квартиру» указывается средняя продолжительность в 91,3 года, а при уровне дохода «хорошо питаются, могут приобрести предметы первой необходимости» – только до 85,8.

73% опрошенных петербуржцев признались, что долгая и активная жизнь для них – это источник счастья. Большинство из них – молодёжь (18-30 лет), люди с неоконченным высшим образованием и те, кто может позволить себе купить автомобиль.

– Россияне понимают, что достижение активного долголетия невозможно без определённых усилий. Более половины респондентов (64%) считают, что нужно правильно питаться и отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. 59% говорят, что очень важно не терять связи с семьёй, друзьями и знакомыми, а 57% – о необходимости занятий спортом или фитнесом, – рассказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. – Но нужно позаботиться и о формировании здоровых финансовых привычек. Самостоятельные пенсионные накопления, отложенные, например, на индивидуальный пенсионный план (ИПП), сделают жизнь не только долгой, но и комфортной. А наш специальный цифровой сервис в СберБанк Онлайн (раздел «Инвестиции и пенсии», вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»), который отражает реальный размер страховой и накопительной пенсии на сегодняшний день, покажет, с какой отметки нужно начинать делать сбережения.

В своём исследовании СберНПФ отметил, что при выходе на пенсию россияне хотели бы иметь средний доход в 56,3 тыс. рублей в месяц. У петербуржцев эта цифра выше – 68,3 тыс. рублей.

– У петербуржцев есть все возможности накопить такую сумму к пенсии, и для этого не обязательно даже вкладывать крупные суммы, получать финансовое образование и разбираться в справедливой оценке активов. Достаточно открыть индивидуальный пенсионный план (ИПП) и откладывать на него 2-3 тыс. рублей в месяц. ИПП позволяет после окончания карьеры получать достойную пенсию, делая накопления в комфортном режиме, – прокомментировал данные исследования председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Подготовиться к пенсии и комфортной долгой жизни действительно легко. СберНПФ позволяет сделать это без особых усилий – всего в три клика.

Анастасия ФОМИНЫХ