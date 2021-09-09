Александр Дрозденко: «Ленобласть один из первых регионов, где развивается экотуризм»

Губернатор от бизнес-разговоров перешел к кухне и сварил уху из миноги для всех желающих.Фото предоставлено пресс-службой Правительства ленобласти.

Вчера на территории Мега-парка в Кудрово состоялся седьмой ежегодный Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей». Согласно новым вызовам времени Форум получил название «КОВИЗНЕС. Бизнес в эпоху коронавируса». Впервые мероприятие проводилось в формате опен-эйр, что позволило создать позитивную обстановку и без особого напряжения соблюдать все противовирусные меры.

Крупнейшее деловое событие области собрало более 1000 участников – представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Для них подготовлена насыщенная деловая программа, рассчитанная на 8 часов, одновременно работало несколько тематических площадок «Финансы», «Удаленка», «Маркетинг» и спецсекции для самозанятых.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил панельную дискуссию, которая была посвящена перспективам развития туристической отрасли.

Дрозденко многократно подчеркивал в своих выступлениях, что для устойчивого развития региона чрезвычайно важна роль малого и среднего бизнеса. В условиях, когда пандемия ощутимо ударила по экономике, правительство региона возлагает серьезные надежды на предпринимательские инициативы и готово оказывать самую широкую поддержку. Такая стратегия дает свои плоды: несмотря на объективные трудности, Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга развития регионов. Очевидно, что кризис - это повод искать и находить новые возможности.

- Сегодня идет активное развитие внутреннего туризма, и мы видим как в Ленобласти появляются новые направления туризма, связанные с активным отдыхом, оздоровительный туризм, агротуризм. Мы стали одним из первых регионов, где развивается экологический туризм — это проект «Тропа 47» — маршруты, которые создаются на особо охраняемых природных территориях, в усадьбах, вблизи интересных природных достопримечательностей», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в 2020 году Ленинградскую область посетили 4,7 млн человек. При этом внутренний туризм остается сейчас самым востребованным, по всей России наблюдается рост туристского потока и возвращения к уровню количества туристов, которое было до пандемии. – Сегодня туриста памятником не заманишь, он хочет комфорта: не только посмотреть достопримечательности, но и выпить чашку кофе, вкусно пообедать, отдохнуть в гостинице, погулять. Нужна совокупность факторов, и тогда проект «полетит», — заключил Александр Дрозденко.

Бизнес-разговор плавно перекочевал на импровизированную «Бизнес-кухню», где диалог сосредоточился на ресторанном бизнесе. Эта отрасль одна из пострадавших , а потому требует новых идей и подходов к работе. Губернатор на полном серьезе занялся приготовлением ухи из миноги, а ему ассистировали ресторатор Алена Мельникова и известный шеф-повар Артем Волчек.

Пока уха варилась, три заправских знатока вкусной еды обсудили гастрономическую карту Ленобласти. Конечно, приходится признать, что мы никогда не сможем похвастаться отменными шампанскими винами или пармезанским сыром, наш климат не оставляет нам ни единого шанса. Однако, овощи наших фермерских хозяйств, мясные продукты, продукты птицеводства, некоторые виды сыров и местная рыба - это уже серьезный повод для гордости.

По словам Дрозденко, настоящим брендом можно считать ту же миногу, ладожскую форель, выборгский крендель, волосовский картофель. Рестораторы горячо поддержали это мнение.

Напомним, Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подготовила: Наталья ФЕДОТОВА,