Россельхозбанк оценил размер привлекательных для себя инвестиций в рыбохозяйственную отрасль в 300 млрд.рублей. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк».

Рост потребления рыбы в России продолжится и в перспективе 3-4 лет достигнет рекомендованной Минздравом нормы в 24 кг на человека в год. Россельхозбанк видит в этом тренд на сбалансирование рациона и гарантию достаточного потребления белка в случае возникновения эпизоотических ситуаций. Для поддержки этого тренда, продолжения повышения доступности рыбы в отдалённых от крупных водоёмов регионах и увеличению маржинальности отрасли Россельхозбанк готов инвестировать порядка 300 млрд. рублей в логистику, переработку, аквакультуру, строительство и модернизацию флота, сказала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина на IV Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Уже сейчас россияне за год съедают больше рыбы в расчёте на душу населения (23 кг на человека по итогам 2021 года), чем американцы (22 кг) и жители Евросоюза (21 кг), в целом в мире этот показатель составляет 20 кг.

По потреблению рыбы Россия опережает страны с сопоставимой структурой потребления животного белка. Позитивная динамика последних 5-6 лет позволяет Россельхозбанку спрогнозировать, что уже в 2025 году россияне будут съедать рекомендуемые Минздравом 24 кг рыбы в год. На горизонте 2030 года видится дальнейший рост до 25 кг. Таким образом, за 15 лет потребление увеличится на 14%. По мнению Ирины Жачкиной, этот рост означает, что рацион становится более сбалансированным, а возможные эпизоотические потери в свиноводстве, КРС или птице будут компенсированы рыбой, уровень потребления животного белка не снизится. Поэтому в интересах населения стратегически важно поддерживать развитие рыбной отрасли и повышать доступность рыбы и продуктов из неё.

При этом в стране наблюдается дисбаланс потребления. Так, в регионах с выходом к морю или на берегах крупных озёр и рек он превышает норму Минздрава на 29-66%. Рекордсмены – Магаданская область (40 кг на человека в год), Астраханская область (38 кг), Чукотский автономный округ (36 кг), Иркутская область (32 кг) и Приморский край (31 кг). На другом полюсе – Бурятия с потреблением 6 кг в год, что составляет 25% от нормы.

Для доставки рыбы в отдалённые регионы необходимы вложения в инфраструктуру: порты, «холодные» мощности хранения, рефрижераторные контейнеры – Россельхозбанк видит возможности для инвестиций в размере до 80 млрд. рублей.

В переработку рыбы и морепродуктов банк готов вложить до 70 млрд. рублей.

«На примере Китая видно, что Россия вывозит сырье, а обратно получает переработанную продукцию. Развитие собственной переработки – это экономия на перевозках и сохранение маржи переработчика внутри страны, чтосделает рыбу более доступной для российского потребителя. Другим положительным эффектом может стать наращивание экспорта рыбохозяйственного комплекса. По нашей оценке, необходимо довести перерабатывающие мощности до 80% от объема улова. Прежде всего, мы говорим о производстве филе и готовой продукции. Поэтому для нас инвестиции в переработку очень перспективны», – объясняет Ирина Жачкина.

Замыкает тройку самых целевых направлений для инвестиций РСХБ аквакультура.

По подсчётам Россельхозбанка, со среднегодовым темпом роста производства в 14% (2020-2025 гг.) аквакультура опережает как рыбу в целом (3%), так и подотрасли животного белка (главный конкурент – индейка с 10%).

По словам Ирины Жачкиной, рост потребления рыбы создаёт меньшую нагрузку на окружающую среду и отличается более эффективной конверсией корма. Так, 1 кг рыбы требует 1,5 кг корма, в то время как в КРС этот показатель составляет 6 кг, в свинине 3 кг, в бройлерах – 2кг.

В аквакультуру Россельхозбанк планирует инвестировать до 60 млрд. рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Санкт-Петербургский региональный филиал АО «Россельхозбанк» открыт в 2001 году. Представлен 56 точками продаж на территории Северо-Запада РоссийскойФедерации: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях, Республики Карелия.