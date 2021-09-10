«Обещал подарки и бургер»: Полицейские успели спасти от изнасилования пропавшую 10-летнюю девочку, которую к себе домой заманил педофил

Педофил переписывался со школьницей с лета Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО/соцсети

Поздним вечером в 21:15 в полиции Гатчинского района раздался звонок, который переполошил всех сотрудников. Звонил обеспокоенный отец - 10-летняя дочка Юля (имя изменено - прим.ред.) не вернулась после школы, как сквозь землю провалилась. После событий в Тюмени, где извращенец изнасиловал и жестоко убил девочку, и кровавой расправой над двумя школьницами в Кузбассе, полицейские поняли, что счет может идти на минуты. На ноги тут же подняли всех полицейских района и бросили на поиски школьницы. И не зря. Вскоре девочку нашли в 50 километрах от дома в Петербурге, в квартире педофила, которого силовики успели остановить в последний момент. "КП-Петербург" узнала подробности детектива с чудесным спасением ребенка.

«ПЕРЕПИСЫВАЛСЯ НА ИНТИМНЫЕ ТЕМЫ С ЛЕТА»

10-летняя Юля - девочка-припевочка, гордость отца. Живет в поселке в Гатчинском районе, учится в местной школе в 4 классе. Растет в благополучной семье. Глава семейства, если верить соцсетям, преподает в военном вузе в Петербурге. Сама школьница - звезда класса. Выступает в местном ДК и на международных конкурсах хореографического искусства, завоевывает грамоты. Страница отца школьницы усыпана фотографиями Юли с наградами.

Девочка - танцует и увлекается пением Фото: СОЦСЕТИ

Ранним утром родители, как и всегда, отвезли девочку в школу. Ничего не предвещало, но после уроков Юля не вернулась домой, на звонки родителей не отвечала. Первое время отец пытался сам узнать, что произошло с дочкой. Но к вечеру нервы сдали и он обратился в полицию. Силовики тут же разослали ориентировку: "Рост до 160 сантиметров, волосы темные, стрижка длинная, глаза голубые. Была одета в фисташковый плащ, черные штаны, белую блузку. С собой сменка с туфлями".

Однако одной ориентировкой сыщики не ограничились. Полицейские решили вскрыть соцсети девочки. Там они и заметили, что школьница долгое время переписывалась с мужчиной из Петербурга, который слал ей интимные фотографии и разговаривал на тему секса.

- Подозреваемый переписывался с девочкой с лета, - рассказал "КП-Петербург" источник. - В переписке он цинично обсуждал с ней сексуальные отношения. Там же мы заметили, что он приглашал ее к себе домой.

Школьницу спасли сотрудники полиции Фото: СОЦСЕТИ

«ОБЕЩАЛ ПОДАРКИ И БУРГЕР»

К себе домой школьницу, как стало известно "КП-Петербург", мужчина заманил обещанием "хорошо провести время".

- Подозреваемый обещал девочке купить бургер, картошки фри, подарки, - делится источник "КП-Петербург".

Силовики тут же стали пробивать навязчивого поклонника несовершеннолетней из соцсетей.

- Было установлено, что девочка вела переписку со взрослым 33-летним жителем Красносельского района, проживающим на улице Партизана Германа, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ранее в поле зрение полиции мужчина не попадал. По месту его жительства оперативно были направлены сотрудники уголовного розыска. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили ребенка. Злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить ей вред.

Мужчина вел переписку со школьнице с лета Фото: СОЦСЕТИ

«Я ЛЮБЛЮ ПОЖЕСТЧЕ»

Полицейским удалось остановить извращенца в последний момент. Как удалось выяснить "КП-Петербург", задержанным оказался 33-летний Сергей М. Ранее он не был судим, но, как выяснила "КП-Петербург", в Сети мужчина вел себя довольно развязно. Все свое время он проводил в группах "знакомства" и "вписки". О себе он рассказывал, что ранее работал медиком, но потом бросил профессию.

- Учился на медбрата, поработал с врачами в стоматологии и завязал с медициной. Работаю уже 8 лет тайным покупателем, - делился в группах в соцсетях Сергей.

В Сети Серегй охотно говорил на самые извращенные темы. Задержанный рассказывал, что у него "другие взгляды на жизнь" и "заниматься групповым сексом - это нормально". При этом большое внимание он уделил новости об освобождении педофила, который изнасиловал 27 девочек и женщин. На информацию об этом он отреагировал сообщением: "некоторым девушкам нравятся маньяки".

На допросе он заявил, что ему было интересно со школьницей Фото: СОЦСЕТИ

Максим активно комментировал и фотографии школьниц. Одну из них он сделал в метро. Опубликовав снимок в группе поиска пассажиров, он написал девочке: "Просто знай, что ты зай". А на предложение других школьниц погулять он отреагировал сообщением: "Пошли". Когда ему напомнили о том, что делают с такими любителями девочек в СИЗО, он ответил: «Я люблю пожестче».

«МНЕ БЫЛО ПРОСТО ИНТЕРЕСНО»

Сейчас Сергея уже задержали и доставили на допрос. Свой интерес к школьницам он теперь объясняет следователям:

- С какой целью вы присылали девочке фотографии?

- Мне было просто интересно на тот момент, - сухо отвечает задержанный.

Сама же школьница уже дома. Как рассказал "КП-Петербург" ее отец, сейчас с ними работает полиция.

Теперь задержанного грозит колония Фото: СОЦСЕТИ

- Мы сейчас общаемся с сотрудниками полиции, поэтому пока не можем говорить, - уточнил глава семейства "КП-Петербург".

Самому же Сергею теперь грозит колония.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, "насильственные действия сексуального характера", - делятся в СУ СКР по Ленобласти. - Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время суд отправит извращенца в СИЗО. К слову, своим сокамерникам он теперь вживую сможет рассказать о том, что «любит пожестче».

Смотреть видеосюжет Видео допроса петербуржца, заманившего домой 10-летнюю девочку из Гатчины

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