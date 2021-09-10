Полицейские спасли пропавшую 10-летнюю девочку из Гатчины от изнасилования в доме взрослого мужчины

Пропавшую 10-летнюю девочку из Гатчины нашли в квартире взрослого петербуржца / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге успешно завершились поиски 10-летней девочки из Гатчины, пропавшей 9 сентября 2021 года. Полицейским буквально удалось вырвать ее из рук взрослого мужчины, который собирался совершить с ребенком преступление. Об этом 10 сентября рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В девять вечера 9 сентября в полицию Гатчинского района поступило сообщение от 46-летнего мужчины, который заявил о том, что его 10-летняя дочка, проживающая в доме на улице Речной поселка Мыза Ивановка Гатчинского района, после школы не вернулась домой, - рассказали в полиции.

Полицейские изучили аккаунты девочки в социальных сетях и обнаружили подозрительную переписку. Оказалось, что уже в течение какого-то времени школьница общается со взрослым, 33-летним петербуржцем, жителем дома на улице Партизана Германа в Красносельском района. Все оперативники были направлены на адрес.

- Войдя в квартиру, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка. По предварительным данным злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку, - пояснили в МВД.

Девочку забрали и передали родителям. Мужчину задержали и доставили в полицию. Раньше он в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас проводится следствие и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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