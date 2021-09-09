Когда придет тепло в дома

Даже домашние питомцы ждут, когда нагреются батареи. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице уже похолодало, да и дома тоже. Когда же придет тепло в квартиры? В Постановлении Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг» говорится, что отопительный сезон стартует, когда пять дней подряд средняя температура воздуха в регионе не поднимается выше +8 градусов.

В этом году губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился начать отопительный сезон уже на следующей неделе, до прихода холодов. Муниципальные образования будут ориентироваться на погоду и проводить периодическое протапливание: если холодно - батареи включают, если потеплело - отключают.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина, объекты коммунальной структуры и инженерного фонда готовы к началу отопительного сезона больше чем на 90 процентов.

В первую очередь тепло придет в детские сады, школы, поликлиники и больницы и только потом - в жилые дома и комплексы. Последними подключат офисные помещения, магазины и производственные здания.

Подготовила: Анастасия ФОМИНЫХ.