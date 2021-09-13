Уралсиб принял участие в онлайн-конференции «Банковская розница-2021: вызовы, итоги, перспективы»

Уралсиб принял участие в онлайн-конференции «Банковская розница-2021. Фото: пресс-служба Уралсиб.

7 сентября в Москве на площадке РБК прошла онлайн-конференция «Банковская розница-2021: вызовы, итоги, перспективы», спикером которой стал заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб, руководитель Розничного бизнеса Станислав Тывес.

Участие в онлайн-конференции приняли журналисты около 50 крупнейших региональных СМИ из ключевых регионов присутствия банка. Спикер рассказал о том, как развивается банковский розничный бизнес, как меняются клиентские предпочтения и банковские предложения, а также о главных направлениях, тенденциях и перспективах дальнейшего развития банковской розницы.

Ключевым изменением прошлого года стала диджитализация в банковском бизнесе, а также максимальное усовершествование клиентских процессов в банковском обслуживании, – отметил Станислав Тывес. Переводом некоторых продуктов и услуг в дистанционные каналы банки занимались и раньше, но пандемия значительно ускорила этот процесс, так или иначе затронув практически все направления бизнеса.

«В пандемию клиенты очень активно переходили из отделений в электронные каналы, и основная наша задача в тот период была – предложить максимально возможное количество продуктов именно в цифровом, удаленном формате, и максимально комфортным сервисом клиентов в этих электронных каналах обеспечить», – рассказал руководитель Розничного бизнеса банка.

В качестве примера спикер привел карту «Прибыль» с возможностью курьерской доставки, которую банк запустил практически на пике пандемии, в мае 2020 года. Она оказалась очень востребованной клиентами – более половины этих карт заказывалось дистанционно на сайте банка, и большая часть доставлялась с помощью курьерской доставки на дом. Сегодня «Прибыль» является флагманским продуктом Уралсиба, предлагая одни из наиболее привлекательных условий на рынке.

Еще один пример – ипотечное направление, в котором, благодаря внедренным в период пандемии электронным сервисам, можно взять кредит и купить квартиру практически не выходя из дома. «У нас сейчас клиент банка может купить квартиру в ипотеку у застройщика и провести эту сделку полностью дистанционно – не надо ходить ни к застройщику, ни в банк. Подписание документов, регистрация сделки – все происходит удаленно», – рассказал Станислав Тывес.

2021 год был отмечен активным ростом банковских кредитных портфелей практически по всем ключевым продуктовым направлениям, отметил эксперт, комментируя основные тренды текущего года. Такая динамика объяснялась реализацей отложенного спроса на кредитные продукты и запуском льготных госпрограмм поддержки кредитования. Еще один тренд последнего времени – интерес клиентов к новым финансовым продуктам, в том числе инвестиционным.

Говоря о том, как будет дальше развиваться банковский бизнес, Станислав Тывес отметил, что главными конкурентными преимуществами банков станут не только ценовые условия и ставки, но и, в первую очередь, качество процессов и путей взаимодействия с клиентами: «На первый план выходят такие факторы как кастомизация обслуживание и удобство клиентов, удобные и эффективные цифровые сервисы, качество консультаций, которые получает клиент во взаимодействии с банком».

Полностью запись онлайн-конференции «Банковская розница-2021: вызовы, итоги, перспективы» можно посмотреть здесь.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.