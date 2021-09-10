«Обещал собрать родню осенью на юбилей. Вот, собрал…»: Как в Петербурге прощались с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Петербурге похоронили главу МЧС Евгения Зиничева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге похоронили главу МЧС, генерал-полковника Евгения Зиничева. Он погиб 8 сентября в Красноярском крае, на плато Путорана – пожертвовал собой, спасая поскользнувшегося на леднике оператора Александра Мельника. «Комсомолка» рассказывает, как Северная столица прощалась с министром.

Тело Евгения Зиничева спецбортом доставили из Москвы в Северную столицу. Фото: Пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Готовиться к церемонии прощания с Евгением Зиничевым в Петербурге начали еще накануне. Площадь перед Северным кладбищем вымели и вычистили, подстригли газон. На территории залатали ямы в асфальте, а среди торговцев венками и траурными букетами провели внеплановую проверку. 9 сентября за четыре километра до кладбища выставили инспекторов ДПС. Проезду они, впрочем, не препятствовали и транспорт не тормозили - судя по всему, просто наблюдали за обстановкой.

На кладбище загодя выстроился "траурный коридор" - но проходу людей никто не мешал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На самом кладбище выстроились «траурным коридором» курсанты МЧС - от ворот и до самого участка номер один, где должны были состояться похороны. Проходу СМИ и просто сочувствующих тоже никто не мешал - лишь сам участок оказался перекрыт сотрудниками военной полиции. К могиле пускали только родных, близких, коллег и высоких гостей - по заранее составленным спискам.

Президент прислал Евгению Зиничеву огромный, в человеческий рост, венок из живых цветов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, просто сочувствующих тоже оказалось немало.

- Я давно следила за его успехами, - рассказала «Комсомолке» петербурженка Эмма Мельник. Чтобы почтить память главы МЧС, она специально отпросилась из больницы, куда попала недавно с больной спиной. - Хоть и не была знакома с ним лично. У меня не так давно умерли сын и муж, так что Евгений Николаевич, сам того не зная, стал для меня таким образом настоящего мужчины. И сын и муж похоронены здесь же, на Северном. Каждый год я ношу им цветы. Теперь буду приносить еще и ему.

Траурная процессия растянулась на несколько десятков метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 14:45 спецборт с телом Евгения Зиничева приземлился в Санкт-Петербурге. Вместе с ним из Москвы прибыли и скорбящие родственники. Оказалось, что суровый военный министр, генерал-лейтенант и выходец из спецслужб в миру был человеком общительным и компанейским – по крайней мере с близкими.

Евгения Зиничева провожали в последний путь под звуки оркестра Почетного караула. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нас на самом деле очень большая семья, большая и дружная, - призналась в короткой беседе с корреспондентом «КП» двоюродная сестра главы МЧС Галина Анатольевна. Свою фамилию женщина попросила в тексте не указывать. – И Женя, несмотря на огромную загрузку, всегда очень старался к нам вырваться. Хоть и получалось нечасто – я, например, в последний раз виделась с ним три года назад и тоже на похоронах. Он говорил, что обязательно соберет всех осенью, отпраздновать его юбилей – в августе Жене исполнилось 55 лет. Вот, собрал…

У министра осталась большая и дружная семья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Провожали Евгения Зиничева с воинскими почестями. Гроб с его телом на участок доставили в специальном автомобиле «Аурус Лафет» - из того же семейства, что и президентские лимузины. Шествие траурной процессии сопровождала музыка Военного образцового оркестра Почетного караула, также специально прибывшего из Москвы – исполняли «Грезы» Роберта Шумана.

Сама траурная церемония проходила в закрытом режиме - на участок с могилой допускались только родственники, коллеги и высокие гости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проститься с главной МЧС прибыли и высокие чины – включая, в частности, глав региональных управлений МЧС. Одним из первых на место церемонии прибыл спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, позже к нему присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Александр Беглов появился последним – в составе траурной процессии, бок о бок с главнокомандующим войсками национальной гвардии Виктором Золотовым.

Проход к могиле Евгения Зиничева стерегли сотрудники военной полиции и ФСО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- По рождению и по духу Евгений Николаевич был ленинградцем. У него была самая главная отличительная черта, присущая всем петербуржцам-ленинградцам, - не пасовать перед трудностями и помогать другим, - сказал в торжественной речи Александр Беглов. - Спасибо, Евгений Николаевич, за службу, за любовь к городу.

Тело Евгения Зиничева доставили на автомобиле "Аурус Лафет" - вчера в Москве эта модель впервые появилась на публике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После официальной церемонии настало время неофициальной – собравшиеся родственники и высокие чины выпили по рюмочке за упокой души Евгения Зиничева. Самому министру тоже по старой русской традиции церемониально «поднесли» - вынесли на отдельном подносе рюмку, накрытую кусочком черного хлеба.

Напротив могилы выстроилось несколько десятков венков - от родных, друзей и коллег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После этого прощание, занявшее час с небольшим, завершилось. Но журналистов и родственников к могиле пустили не сразу – кордон отозвали только после того, как уехали родные Евгения Зиничева и особые гости.

Евгения Зиничева похоронили рядом с бабушкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Могила после завершения всех церемоний утопала в цветах. И еще несколько десятков венков выстроилось напротив: от гигантского, в человеческий рост, президентского, до венков от семьи, друзей, коллег – даже от губернатором Мурманской и Ростовской областей и митрополита Псковского и Порховского Тихона.

На Северном кладбище министру воздали последние воинские почести. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главу МЧС, как и сообщала «КП» в четверг, 9 сентября, похоронили рядом с бабушкой, Екатериной Александровной – и буквально в нескольких шагах от могил его отца и матери.

Неподалеку от могилы Евгения Зиничева находятся могилы его отца и матери.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» еще раз приносит искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича Зиничева.