«Заносили в дом с соседом»: Мастер по стиральным машинам вырастил на даче в Ленобласти гигантскую тыкву на 40 кг

Гигантская тыква выросла в Ленобласти. Фото: из личного архива

Петербуржец Михаил Беликов не только мастер по ремонту стиральных машин, но и знатный садовод-огородник. Мужчине удалось вырастить на даче в Ленинградской области гигантскую тыкву весом 40 килограммов. «КП-Петербург» поговорила с обладателем тыквы-мутанта и выведала все секреты небывалого урожая.

Садоводством и огородничеством Михаил занимается с самого детства. Мужчина уверяет, что это заслуга родителей, которые привили ему эту любовь. Несколько лет он выращивает у себя на участке в Кипени в Ломоносовском районе обычные для всех овощи - картошку, кабачки с патиссонами, свеклу, огурцы и помидоры. В общем, стандартный набор любого дачника. А последние три года целенаправленно занимается еще и выращиванием крупноплодной тыквы.

- До этого года результаты были скромнее: удавалось вырастить тыкву до 10-15 килограммов, не больше. А в этом году стояла задача вырастить 60-килограммовый плод. Сам такой видел на выставке «Российский фермер». Вырастили его в Ленобласти, - рассказал «КП-Петербург» Михаил Беликов.

А это еще две тыквы, которые выросли на даче у Михаила, только они меньше по весу. Фото: из личного архива

Петербуржец посадил семена в конце мая в открытый грунт на компостную кучу рассадой. В солнечное и закрытое от ветра место. Причем сверялся с лунным календарем и сажал на растущую Луну. Обильно поливал, подкармливал золой.

- Чтобы получить тыкву-богатыря, оставлять нужно одну завязь, а все остальные прищипывать, как и боковые побеги. Проще говоря, оставляем один стебель и один плод, - объяснил садовод-огородник. - Минеральные удобрения не использую принципиально, только органика. Ну, плюс любовь и забота.

Михаил признался, что вообще-то сажал три растения и планировал, что все они вырастут большими и неподъемными, но одна тыква болела и уродилась под 12 килограммов, вторая - около 25-30 килограммов, а третья и стала рекордсменкой. Оторвать от земли он ее смог, а вот занести в дом без помощи соседа не получилось.

- Что с ней буду делать? Была бы покрупнее, то обязательно бы отправил на выставку. Это и есть заветная мечта, ради чего все начиналось. Скорее всего, разрежу, сохраню семена, они пригодятся в следующем сезоне, и соседям раздам по кусочку, у многих есть свинки и куры, поэтому точно не пропадет! – заверил он. - Кабачками-то я соседей уже обеспечил. С удовольствием могу и вас угостить.

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