Сохраним нерпу! В Петербурге прошла «Эстафета добрых дел»

В Петербурге прошла «Эстафета добрых дел». Фото: пресс-служба Сбербанка.

ПАО Сбербанк неоднократно становился организатором многочисленных акций, направленных на сохранение природы. Среди предложений банка есть сервис для ежедневной благотворительности, но и сами работники Сбера активно участвуют в добрых делах и проектах.

Сотрудники Северо-Западного филиала банка провели 24-часовой благотворительный забег вместе с единомышленниками из Центра речевых технологий, Санкт-Петербургского государственного университета, Александринского театра, интернет-СМИ «Питер-ТВ», сети магазинов «220 Вольт», компания Modulbao и юридическая компания Grata International.

За сутки спортсмены пробежали 260 километров – от Ломоносова до Петербурга, финишировав у головного офиса Сбербанка на улице Красного Текстильщика, 2.

«Эстафета добрых дел» – так называется акция – призвана привлечь внимания к экологическим проблемам. Ещё одна цель – вполне прагматическая: участники собирали средства в пользу Балтийского фонда природы на программу сохранения ладожской кольчатой нерпы.

– Мы не только поддерживаем благотворительные и социальные проекты других, но и инициируем свои, привлекаем к этому наших клиентов и партнёров, – рассказал председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо. – «Эстафета добрых сердец» объединила неравнодушных сотрудников сразу нескольких компаний. Думаю, это может стать доброй традицией.

Для Сбербанка благотворительные акции – не единичные случаи. 10-12 сентября вместе с Балтийским фондом природы, Питерским клубом рыбаков и Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству волонтёры банка избавят реку Вуоксу от брошенных и браконьерских рыболовных сетей.

– Забота об окружающей среде – это солидарная ответственность граждан, бизнеса, органов государственной власти, – уверен врио председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. – Экологическое просвещение – один из главных приоритетов нашей деятельности. Проведение таких акций показывает ответственное отношение бизнеса и участников к экологическим вопросам.

Крупнейший банк России понимает, что несёт ответственность за сохранение экологии и природы – так же, как и каждый из нас. Сбербанк делает всё, чтобы привлекать внимание к существующим проблемам, и помогает решать их, поддерживая фонды и благотворительные организации.