Богослужение и малый крестный ход прошли в Петербурге в честь 800-летия Александра Невского

Торжества в честь 800-летия Александра Невского возглавил Патриарх Кирилл. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге проходят торжества в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Дата широко отмечается Русской православной церковью в течение всего года. А 12 сентября, в праздник перенесения мощей Александра Невского, проходят ключевые мероприятия всего празднования. В Александро-Невской Лавре состоялась божественная литургия, а затем – малый крестный ход. Возглавил богослужение в Свято-Троицком соборе Лавры Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибыл в Петербург накануне.

После богослужения на территории Александро-Невской Лавры состоялся малый крестный ход. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничное богослужение началось в Александро-Невской Лавре в 10 утра по московскому времени. Божественную литургию посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента России Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов. После богослужения состоялся малый крестный ход: православные верующие прошли от центральных ворот Свято-Троицкого собора Лавры до площади Александра Невского. По традиции 12 сентября большой крестный ход с мощами небесного покровителя Петербурга проходит по Невскому проспекту. Однако в этом году из-за эпидемиологической ситуации от него решили отказаться.

Главные торжества года 800-летия Александра Невского прошли 12 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По завершении малого крестного хода со сцены на площади Александра Невского к верующим обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

– Каждый, у кого есть какая-то власть над другими, должен взять себе в пример святого благоверного и великого князя Александра Невского, великого правителя земли нашей, блестящего полководца и одновременно святого человека. Если бы не был он святым, то не стояли бы мы вокруг его памятника в таком множестве и не заполнили бы Троицкий собор Александро-Невской лавры и не возносилось бы имя святого Александра Невского во всех храмах Русской православной церкви, – сказал Патриарх Кирилл со сцены.

Праздничное богослужение прошло в Свято-Троицком соборе Лавры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что Петербург обрел своего небесного покровителя Александра Невского 12 сентября 1724 года. Тогда мощи святого Александра Невского были перенесены собственноручно Петром Великим из Рождество-Богородичного монастыря во Владимире в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.