Вслед за «тропическим» ливнем на Петербург обрушится резкое похолодание

В ближайшие сутки в Петербурге будет пасмурно и дождливо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Затяжным ливнем, обрушившимся на Петербург в полдень, 13 сентября, горожане обязаны холодному атмосферному фронту, прокатившемуся через весь город. Хорошая новость – совсем скоро он схлынет. Плохая – следом за ним идет настоящее осеннее похолодание. Об этом «Комсомолке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Фронт смещается довольно быстро, - отметил Александр Колесов. – В течение часа он пройдет, я думаю. Но за ним так же быстро движется следующий, так что сегодня будет еще много дождя. А самое главное – со второй половины дня начнет усиливаться западный и северо-западный ветер. В городе ожидаются порывы до 15 метров в секунду, в акватории – еще сильнее.

Пронизывающий ветер задержится в Петербурге как минимум до середины недели. Никуда не денутся и дожди – разве что будут проливаться не так часто, да и «тропических» ливней, подобных полуденному, скорее всего, можно пока что больше не ждать. Кроме того, в городе заметно похолодает – до +9, +11 градусов. Со второй половины недели станет посуше, а вот температура воздуха если и поднимется, то совсем незначительно – всего лишь до +11, + 13 градусов.

Напомним: ранее «Комсомолка» пыталась найти сбежавшее из Петербурга бабье лето, но так ничего и не добилась. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время возвращения тепла можно не ждать - хотя оно еще и может неожиданно нагрянуть в отдаленной перспективе.