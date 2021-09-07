Главный синоптик Петербурга объяснил, куда пропало бабье лето

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, есть ли надежда на бабье лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал «Комсомолке», куда же пропало обещанное бабье лето. В последние дни в Северной столице холодно и нет ни намека на то, что ветер угомонится, а облака надолго разойдутся перед солнцем. Как оказалось, в дело вмешался циклон.

- Пока бабьего лета не видно. Сейчас у нас циклоны. Да, на днях будет чуть теплее, но все равно прохладно, ветер, дожди, – сообщил Александр Колесов в разговоре с «КП-Петербург». – Надежда на бабье лето остается, конечно. Оно может быть и в октябре и даже сейчас в середине месяца. Каждый день меняется ситуация, мы продолжаем за этим следить. Как будет точность, обязательно вам сообщим.

Кроме этого синоптик выразил уверенность, что регулярное отопление в городе на Неве включат в третьей декаде сентября. Формально в Смольном ждут, когда в Петербурге на протяжении пяти дней будет +8 градусов и менее.

- Такая погода у нас еще долго не начнется. Может быть, какие отдельные холодные дни ожидаются в конце месяца. Не исключено, что в третьей декаде сентября уже включат отопление на регулярной основе, даже если будут + 10 градусов, - отметил главный синоптик.