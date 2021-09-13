В Кронштадте установили памятник священнику Александру Желобовскому

Автор скульптурного изображения — народный художник России Владимир Горевой. ФОТО: фонд «Созидающий мир»

10 сентября при поддержке петербургского мецената, президента фонда «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова в Кронштадте, в сквере напротив Музея истории города, открыли памятник протопресвитеру Александру Желобовскому.

В конце ХIX века один из самых выдающихся священников Российской империи Александр Алексеевич Желобовскии (1834–1910) подготовил и провел всеобъемлющую реформу управления военным и морским духовенством. Результатом этой реформы стало, как отмечали и представители духовенства, и военнослужащие, «наступление новой эры в военном священстве», что выразилось в укреплении боевого духа личного состава и повышении уровня образованности в армии.

Спонсор проекта Вячеслав Заренков. ФОТО: фонд «Созидающий мир»

В течение многих лет земной путь Александра Желобовского был связан с Санкт-Петербургом, особенно с Литейной частью города, где он служил полковым священником Кавалергардского полка на Захарьевской улице, затем был настоятелем Сергиевского собора всей артиллерии на углу Литейного проспекта и нынешней улицы Чайковского, а после основал и двадцать лет возглавлял Управление морского и военного духовенства Российской империи, на здании которого на Фурштатской, 29 пять лет назад протопресвитеру была установлена мемориальная доска.

На посту главного военного священника Александр Желобовский лично способствовал строительству более ста православных храмов, в том числе Морского Никольского собора, вблизи которого протопресвитеру теперь установлен памятник.

Инициатором его установки выступила Санкт-Петербургская общественная организация «Ветераны внешней разведки».

Автор скульптурного изображения — народный художник России Владимир Горевой.

Памятник протопресвитеру Александру Желобовскому установлен в сквере напротив Музея истории города. ФОТО: фонд «Созидающий мир»

Церемонию освящения памятника провел настоятель Кронштадтского Морского собора архимандрит Алексий.

Спонсор проекта Вячеслав Заренков выразил уверенность, что памятник протопресвитеру Александру Желобовскому не только увековечит имя выдающегося государственного деятеля, православного писателя, церковного организатора и реформатора, но и положит начало возрождению традиций российского военного священства, будет способствовать сплочению и укреплению духа наших воинов, повышению нравственности, просвещению и — как следствие — стабильности, надежности и устойчивому развитию государства.

Наталия БЕРЗИНА