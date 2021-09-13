«Очень больно тебя терять»: Неизвестные отравили собаку Сергея Семака

В Петербурге неизвестные отравили собаку главного тренера "Зенита". Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестные отравили собаку главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Грустную новость сообщила своим подписчикам в Instagram супруга наставника петербургского клуба. По словам Анны, произошедшее стало шоком для всей семьи. Больного песика доставили в ветеринарную клинику, но врачи, к сожалению, не смогли спасти животное.

- Прощай, моя малышка. Ты была хорошим другом и частью нашей семьи. Очень больно тебя терять. Шери стала жертвой отравителей собак. Берегите своих любимых питомцев, - коротко написала Анна, приложив памятную фотографию.

Жена Семака посвятила трагедии отдельную публикацию. Фото: instagram.com/annas_secret_garden

Напомним, «Зенит» уверенно лидирует в текущем розыгрыше чемпионата России. Впереди у сине-бело-голубых ответственный матч в Лиге чемпионов против лондонского «Челси», действующего обладателя престижного европейского кубка.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что под Петербургом загадочно умер совершенно здоровый верблюд Кеша, звезда фильма «Тобол». Зоозащитники тогда посчитали, что животное могли отравить злопыхатели.