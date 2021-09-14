Партия «Новые люди» идет на выборы с программой в интересах петербуржцев

«Новые люди» нестандартно представили предвыборную программу. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В Петербурге политики собрались в атмосферном лофте, чтобы представить идеи и решения, которые уже в ближайшее время смогут сделать жизнь горожан лучше.

Бирюзовый световой меч против тьмы

Из темноты возникли беснующиеся личности в безликими масками. Но из зала их прогнал человек с бирюзовым световым мечом. Так петербургское отделение партии «Новые люди» продемонстрировало смену политических поколений. Старые депутаты и партии уходят, им на смену уже после выборов 19 сентября должны прийти по-настоящему новые парламентарии.

«Новые люди» - необычная политическая партия. Мы утверждаем, что в жизни можно делать очень серьезные вещи, и при этом сохранять хорошее настроение. С таким настроением мы и будем строить новую страну. Но чтобы пришло что-то новое, что-то старое должно уйти. И сегодня мы прощались со старым и встречали «Новых людей», которые придут в Законодательное собрание», - пояснил смысл креативного представление заместитель председателя партии Александр Даванков.

Первым слово получил первый номер городского списка партии Дмитрий Павлов. Он рассказал, что за время кампании политикам пришлось столкнуться с нешуточным давлением. Но команда выстояла, и впереди самый важный рубеж - выборы. И они точно покажут, что Петербург готов к обновлению.

«Как опытный бегун могу сказать, что у нас действительно получился марафонский забег. Мы начали работу в мае с подготовки волонтеров и активистов, потом был сбор подписей, что тоже дало нам колоссальный опыт. Мы идем в Законодательное собрание со свежими идеями. И сегодня нас, «Новых людей», боятся, потому что мы - сила и единственная альтернатива старым партиям», - объявил со сцены Дмитрий Павлов.

Четверка лидеров петербургского списка партии «Новые люди»: Дмитрий Павлов, Ольга Герасина, Ксения Горячева и Дмитрий Панов. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Не лозунги, а решения

Идеи и предложения «Новых людей» близки и понятны людям. Партия предлагает простые решения как на федеральном, так и на региональном уровне. Как повысить доходы и увеличить зарплаты, как снизить налоги, как упростить жизнь врачам и учителям. На выборы «Новые люди» идут не с набором лозунгов, а с пакетом готовых инициатив, которые по-настоящему помогут людям.

Например, партия предлагает оставлять большую часть собираемых в Петербурге налогов в городе. Тогда не придется ждать от Москвы денег на метро, дорожные развязки и прочие крупные проекты.

«Каждые выборы мы видим , как партии начинают говорить про увеличение тех или иных выплат. Но они не говорят главного: где взять эти деньги. А партия «Новые люди» знает ответ. Ежегодно Петербург отправляет в Москву налоговые отчисления на сумму, которая сопоставима с бюджетом нашего города. Если же эти деньги будут оставаться здесь, то бюджет составит около 1 трлн рублей. И мы сможем постепенно закрыть все наши социальные проблемы», - рассказал кандидат в депутаты, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Как добавила юрист Ольга Герасина, первейшей задачей «Новых людей» в Заксобрании будет принятие бюджета Петербурга на следующий год. И у этого документа явно есть потенциал для того, чтобы перераспределить расходы в пользу людей. На содержании чиновников и самих депутатов «Новые люди» предлагают сэкономить.

«Открытие станции метро «Юго-Западная» в моем избирательном округе неоднократно откладывалось и теперь планируется на 2024 год. Моя задача - проследить за тем, чтобы финансирование строительства осуществлялось без перебоев», - добавила кандидат в депутаты.

Кандидат в депутаты Дмитрий Павлов сравнил кампанию с марафоном.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Образование для жизни

Кандидаты от партии «Новые люди» - не профессиональные депутаты, которые просиживают штаны и нажимают на кнопки, а профессионалы своего дела. Поэтому у политиков уже есть решения и в области экологии, и в сфере здравоохранения, и в образовании. Например, «Новые люди» предлагают ввести налоговые льготы для работодателей, которые устраивают к себе вчерашних студентов. Потому что сейчас существует замкнутый круг: без опыта работы выпускники не могут устроится на хорошую работу, а без работы не может быть опыта.

«Петербургским школам нужны предпринимательские классы. Потому что образование должно готовить к реальной жизни, а не к тому, чтобы сдать тест. И мы говорим не только о предпринимательской грамотности, но и об умении работать в команде и самостоятельно решатьпроблемы», - рассказала еще один кандидат из общегородской четверки - руководитель регионального отделения Ксения Горячева.

Предложения из сферы здравоохранения озвучила врач анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская. На личном опыте работы в «красной зоне» она знает, как тяжело приходится докторам в государственных больницах. Она отметила, что акцент в медицине давно пора сместить с лечения осложнений на профилактику. Чтобы этих болезней вообще не возникало.

«Мы сильно погрязли в бумажках. Я работаю в реанимации, где люди умирают, где людей надо спасать. Из 24 часов смены четыре стабильно уходит на то, чтобы заполнить документы. Это совершенно ненормальная история. А терапевту в поликлинике на каждого пациента дается всего 12 минут, и большую часть этого времени он тоже заполняет бумаги. Медицина будущего требует изменений», - заключила Дарья Садовская.

Кандидат в депутаты Дмитрий Панов уверен: налоги нужно оставлять в Петербурге. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Люди важнее

Кандидат в депутаты Дарья Садовская озвучила еще одну важную мысль: к власти давно пора прийти людям, которые реально знают о проблемах. Сытый голодного не понимает. Пока не проработаешь 24 часа в защитном костюме, не поймешь нужд врачей. Если не пытался построить собственное дело, откуда тебе знать, с какими трудностями сталкиваются предприниматели. Но «Новые люди» прислушиваются к мнению тех, кто действительно работает, а не говорит. У партии есть готовые предложения, касающиеся экологии, благоустройства, туризма и социальной поддержки и многого другого. При этом важно, что вся программа строится на главном: важнее не депутатские кресла, а люди. Поэтому «Новые люди» не будут скрываться от вас за стеклами дорогих машин и дверьми кабинетов. Они всегда на связи с жителями Петербурга.

17-19 сентября нам предстоит сделать важный выбор. Партия «Новые люди» - №1 в бюллетенях на выборах в Законодательное собрание Петербурга.